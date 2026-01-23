Нови разкрития за безскрупулните непълнолетни, задържани в Пловдив

© Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми четирима непълнолетни - Р.О., на 16 г., Г.Д., на 17 г., Ф.Т., на 16 г., и В.Р., на 16 г., за това, че в периода от 23.11.2025 г. до 16.01.2026 г., в Пловдив, като непълнолетни, но като са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си, при условията на продължавано престъпление, са отнели чужди движими вещи на обща стойност 4631 лева (2361 евро) от владението на различни лица, с намерение противозаконно да ги присвоят. За това те са употребили заплашване.



Престъплението е квалифицирано по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.



Установено е, че в горепосочения период в Пловдив са били извършени десет грабежа на пари и златни накити в района на Младежкия хълм, Бунарджика и около близки търговски обекти. Пострадали са седем непълнолетни лица и трима малолетни, които са минавали през посочените места.



За случаите са били подадени сигнали. Служители от Второ РУ-Пловдив установили извършителите - Р.О., Г.Д., Ф.Т. и В.Р. Те отнемали парите, които носели пострадалите, като им отправяли словесни заплахи. В един от случаите е отнет и златен синджир. Установено е, че Р.О. е участвал в десет грабежа. Г.Д. е бил съучастник с него в шест от тях, В.Р. - в три от тях, и Ф.Т. - в един. Отнетите суми са на различна стойност - от 5 евро до 175 евро.



Обвиняемите са били задържани за срок до 48 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 22 януари 2026 г. по искане на Районна прокуратура-Пловдив съдът е определил мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо трима от тях - Р.О., Г.Д. и В.Р., а спрямо Ф.Т. е определена мярка "под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая“.



Определението на съда подлежи на протест или обжалване пред Окръжен съд-Пловдив.