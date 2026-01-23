ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Нови разкрития за безскрупулните непълнолетни, задържани в Пловдив
Престъплението е квалифицирано по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.
Установено е, че в горепосочения период в Пловдив са били извършени десет грабежа на пари и златни накити в района на Младежкия хълм, Бунарджика и около близки търговски обекти. Пострадали са седем непълнолетни лица и трима малолетни, които са минавали през посочените места.
За случаите са били подадени сигнали. Служители от Второ РУ-Пловдив установили извършителите - Р.О., Г.Д., Ф.Т. и В.Р. Те отнемали парите, които носели пострадалите, като им отправяли словесни заплахи. В един от случаите е отнет и златен синджир. Установено е, че Р.О. е участвал в десет грабежа. Г.Д. е бил съучастник с него в шест от тях, В.Р. - в три от тях, и Ф.Т. - в един. Отнетите суми са на различна стойност - от 5 евро до 175 евро.
Обвиняемите са били задържани за срок до 48 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 22 януари 2026 г. по искане на Районна прокуратура-Пловдив съдът е определил мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо трима от тях - Р.О., Г.Д. и В.Р., а спрямо Ф.Т. е определена мярка "под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая“.
Определението на съда подлежи на протест или обжалване пред Окръжен съд-Пловдив.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 54 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Ето какво точно се е случило на Гребната база в Пловдив с младата...
13:15 / 23.01.2026
Страховит инцидент на Гребната база, полицията оглушително мълчи
13:04 / 23.01.2026
Арестуваха четирима ученици в Пловдив, срамът за родителите е огр...
12:33 / 23.01.2026
Голяма част от Пловдив остана без ток
11:55 / 23.01.2026
Подновиха работата по паркинга на "Пещерско шосе"
10:33 / 23.01.2026
Пловдив с успешен старт на туристическата година на изложението в...
10:12 / 23.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS