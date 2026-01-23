ИЗПРАТИ НОВИНА
Арестуваха четирима ученици в Пловдив, срамът за родителите е огромен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:33Коментари (1)5590
Четирима непълнолетни са задържани за серия грабежи в централната градска част на Пловдив. По следите на четиримата 16-годишни влезли криминалисти от Второ РУ, предприели оперативни и издирвателни действия по поредица идентични сигнали за посегателства в района на Младежкия хълм, Бунарджика и близък търговски център.

Според събраните доказателства, момчетата извършили грабежите в различно съучастие помежду си в периода 9-16 януари. Техни жертви станали по-малки тийнейджъри, от които със сила и заплахи отнели пари и други вещи.

Задържаните имат предишни регистрации в полицията, а пред разследващите са направили пълни самопризнания. Материалите по образуваните досъдебни производства са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив.


Тез са объркали малко времето....някъде с 30-тина години по-назад, щяха да са бая заети с тази си дейност и общо взето трудно някой щеше да ги пипне. Сега да правят тия магарии издава само ниският им интелект.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Статистика: