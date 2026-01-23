Арестуваха четирима ученици в Пловдив, срамът за родителите е огромен

© Четирима непълнолетни са задържани за серия грабежи в централната градска част на Пловдив. По следите на четиримата 16-годишни влезли криминалисти от Второ РУ, предприели оперативни и издирвателни действия по поредица идентични сигнали за посегателства в района на Младежкия хълм, Бунарджика и близък търговски център.



Според събраните доказателства, момчетата извършили грабежите в различно съучастие помежду си в периода 9-16 януари. Техни жертви станали по-малки тийнейджъри, от които със сила и заплахи отнели пари и други вещи.



Задържаните имат предишни регистрации в полицията, а пред разследващите са направили пълни самопризнания. Материалите по образуваните досъдебни производства са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив.