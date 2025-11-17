ИЗПРАТИ НОВИНА
Нови началници в пловдивската пожарна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:56
©
Директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив старши комисар Васил Димов представи пред служителите на дирекцията новите началници, които поемат ръководни длъжности на ключови позиции, назначени с министерска заповед.

Главен инспектор Божил Тодоров ще ръководи сектор "Пожарогасителна и спасителна дейност“, а главен инспектор Иван Мерджанов е назначен за началник на Първа районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.

И двамата са доказани професионалисти с богат опит в пожарната безопасност и спасителните дейности, и се очаква тяхното назначение да допринесе за ефективното изпълнение на мисията на дирекцията в региона.







