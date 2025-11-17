ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови началници в пловдивската пожарна
Главен инспектор Божил Тодоров ще ръководи сектор "Пожарогасителна и спасителна дейност“, а главен инспектор Иван Мерджанов е назначен за началник на Първа районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.
И двамата са доказани професионалисти с богат опит в пожарната безопасност и спасителните дейности, и се очаква тяхното назначение да допринесе за ефективното изпълнение на мисията на дирекцията в региона.
