Новата политическа формация в Общински съвет Пловдив е факт
Автор: Диана Бикова 09:55
©
Новата политическа формация в Общински съвет - Пловдив е факт. В началото на днешното заседание председателят на съвета Атанас Узунов съобщи, че са подадени индивидуални заявления от Господин Апостолов, Елена Грозданова, Иван Пенков, Симеон Петров и Виолета Константинова за напускане на групата на "Възраждане". Съгласно правилника на ОбС - Пловдив, трима съветници могат да сформират група. В конкретния случай се прекратява съществуването на групата, предава Plovdiv24.bg.

Съветниците Апостолов, Грозданова, Пенков, Петров и Константинова образуват нова политическа група с името "Свободен избор". Нейн председател отново ще бъде Господин Апостолов, а за заместник-председател на ОбС от групата е излъчена Елена Грозданова. Тя изпълняваше тези функции и преди.

Припомняме, че вчера петимата съветници съобщиха, че напуснат партия "Възраждане", а сред мотивите си посочват:

"През последните месеци многократно бяхме поставяни в ситуация да гласуваме по предварително наложени политически линии, които не отразяват нито нашите убеждения, нито интересите на гражданите на Пловдив. Не оспорваме правото на всяка политическа сила да следва собствена линия, но когато националният ѝ образ и приоритети влизат в разрез с местните потребности, правото на свободен избор става ключово. Натискът за гласуване "под диктовка“ противоречи на основния принцип, който сме поели като отговорност — да работим честно, прозрачно и в интерес на пловдивчани.".

От ПП "Възраждане" призоваха петимата общински съветници да напуснат Общинския съвет, тъй като никой от тях не е попаднал в него с лични гласове (преференции), а благодарение на националната политика на “Възраждане". От партията заявиха категорично, че чрез двамата си народни представители от града ще продължат да работят за пловдивчани.








