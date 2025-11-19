ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Мощен трус във "Възраждане" Пловдив, съветниците напуснаха партията
Ние, общински съветници от Общински съвет – Пловдив, заявяваме решението си да напуснем досегашната политическа формация на "Възраждане“, в която участвахме до момента. Това решение не е продиктувано от лични или партийни интереси, а е резултат от дълбоко несъгласие с начина на вземане на решения, както и с подхода към местната политика, управлението и развитието на местната структура.
През последните месеци многократно бяхме поставяни в ситуация да гласуваме по предварително наложени политически линии, които не отразяват нито нашите убеждения, нито интересите на гражданите на Пловдив. Не оспорваме правото на всяка политическа сила да следва собствена линия, но когато националният ѝ образ и приоритети влизат в разрез с местните потребности, правото на свободен избор става ключово. Натискът за гласуване "под диктовка“ противоречи на основния принцип, който сме поели като отговорност — да работим честно, прозрачно и в интерес на пловдивчани.
С нашето напускане ние поемаме ясен ангажимент:
да защитаваме позициите си отговорно и единствено водени от това, което смятаме за най-доброто за Пловдив.
Ще продължим активно да участваме в работата на Общинския съвет, да отстояваме конструктивни решения и да работим за повече прозрачност и диалог в местното управление, като сформираме нова политическа група към него. Убедени сме, че по този начин ще бъдем по-полезни за града, който всички споделяме и на който служим.
Благодарим на политическа партия "Възраждане“ за предоставената възможност и пожелаваме успех на партията, нейните членове и симпатизанти.
Оставаме отворени за сътрудничество с всички колеги и институции, когато става въпрос за политики и инициативи в интерес на пловдивчани.
С уважение:
Господин Апостолов
Елена Грозданова
Иван Пенков
Симеон Петров
Виолета Констатинова
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Опасно вещество в колата на три момчета откриха край Пловдив
14:52 / 19.11.2025
Пловдивска кола стои изоставена на селски път в Гърция от месеци
15:01 / 19.11.2025
Показаха пушката, с която е убита Красимира Куковска
14:16 / 19.11.2025
Samsung открива новия си магазин именно в Mall Plovdiv Plaza – ощ...
12:00 / 19.11.2025
ПТП затруднява движението на оживено кръстовище в Пловдив
11:49 / 19.11.2025
Опасна къща в Кючука. Кметът: Започваме процедура за премахване
13:56 / 19.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
ВИП среща в Пловдив
22:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS