Мощен трус във "Възраждане" Пловдив, съветниците напуснаха партията

© Съветниците от "Възраждане" в Общински съвет - Пловдив напускат партията и създават нова група с име "Свободен избор". Това става ясно от съобщение до медиите от общинските съветници Господин Апостолов, Елена Грозданова, Иван Пенков, Симеон Петров и Виолета Константинова, което публикуваме без редакторска намеса:



Ние, общински съветници от Общински съвет – Пловдив, заявяваме решението си да напуснем досегашната политическа формация на "Възраждане“, в която участвахме до момента. Това решение не е продиктувано от лични или партийни интереси, а е резултат от дълбоко несъгласие с начина на вземане на решения, както и с подхода към местната политика, управлението и развитието на местната структура.



През последните месеци многократно бяхме поставяни в ситуация да гласуваме по предварително наложени политически линии, които не отразяват нито нашите убеждения, нито интересите на гражданите на Пловдив. Не оспорваме правото на всяка политическа сила да следва собствена линия, но когато националният ѝ образ и приоритети влизат в разрез с местните потребности, правото на свободен избор става ключово. Натискът за гласуване "под диктовка“ противоречи на основния принцип, който сме поели като отговорност — да работим честно, прозрачно и в интерес на пловдивчани.



С нашето напускане ние поемаме ясен ангажимент:



да защитаваме позициите си отговорно и единствено водени от това, което смятаме за най-доброто за Пловдив.



Ще продължим активно да участваме в работата на Общинския съвет, да отстояваме конструктивни решения и да работим за повече прозрачност и диалог в местното управление, като сформираме нова политическа група към него. Убедени сме, че по този начин ще бъдем по-полезни за града, който всички споделяме и на който служим.



Благодарим на политическа партия "Възраждане“ за предоставената възможност и пожелаваме успех на партията, нейните членове и симпатизанти.



Оставаме отворени за сътрудничество с всички колеги и институции, когато става въпрос за политики и инициативи в интерес на пловдивчани.



С уважение:



Господин Апостолов



Елена Грозданова



Иван Пенков



Симеон Петров



Виолета Констатинова