|"Възраждане" се извини на избирателите си заради труса в Пловдив
От “Възраждане" припомнят, че името “Свободен избор" в историята на българската политика винаги е свързвано с предателства. Преди години във варненския общински съвет е имало аналогична ситуация, в която общински съветници от СДС се отцепват и подрепят тогавашния кмет Кирил Иванов.
Тук ситуацията е аналогична и с времето ще видим кого подкрепя в Пловдив “свободният избор". Едно е ясно - че не е националния идеал. Със сигурност ще сбъднат собствения си идеал обаче, да подкрепят проваления кмет на Пловдив от ГЕРБ. Намерения, които народните представители от “Възраждане" в Пловдив активно възпрепятстваха да се осъществят.
“Възраждане" поднася дълбоки извинения на избирателите си и категорично заявява, че чрез двамата си народни представители от града ще продължи да работи за пловдивчани. Очевидно е, че политическите поръчки спрямо политическата организация винаги се активират, когато тя бележи успехи.
За по-малко от седмица делегация на “Възраждане" беше приета от Дмитрий Медведев - заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, и от Дин Сюесян, пръв вицепремиер на Държавния съвет на Китайската народна република и постоянен член на Политбюро на Китайската комунистическа партия. И в национален, и в международен план “Възраждане" бележи своите успехи, и се оформя като своеобразен мост между Изтока и Запада във времена на сложна геополитическа обстановка.
Точно този момент не се харесва на евроатлантическите ни опоненти, които се опитват да ни компрометират. Призоваваме пловдивчани да не се поддават на тези опити, защото борбата за България, за българския лев, за възрожденския национален идеал ще бъде дълга и няма да бъде лека, но ще я доведем до успех.
