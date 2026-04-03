30 нови чинара бяха засадени край пешеходната алея на Гребния канал. В допълнение към озеленяването, на мястото бяха поставени и 10 нови пейки, които ще осигурят удобство и отдих за жителите и гостите на града.

Дърветата, както и пейките, са дарение от частна фирма, съобщиха от пресцентъра на община Пловдив за Plovdiv24.bg. Фиданките бяха засадени с активното участие на служители от фирмата и от ОП "Градини и паркове“. Инициативата е част от усилията за подобряване на градската среда и насърчаване на устойчивото развитие в Пловдив.

Това е първата стъпка от по-широка кампания за залесяване на Гребната база. До края на месеца се предвижда засаждането на още 160 чинара, предоставени като дарение от издателство "Хермес“ и "Кауфланд България". Мащабната инициатива ще преобрази зоната и ще създаде по-зелена и красива градска среда.

Новите фиданки ще формират естествен ветроупорен пояс в района и ще допринесат за по-добър микроклимат, повече сянка и по-приятна зона за разходки и спорт, допълват от общинската администрация.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че преди няколко дни пловдивчанка потърси медията ни, за да напомни, че Гребната база е страхотна, но може да бъде още по-добре.