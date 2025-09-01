ИЗПРАТИ НОВИНА
Нова придобивка в пловдивско училище
16:36
След година на усилена работа и отдаден труд от екипа на ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров" в Пловдив, училището с радост обявява, че предстои откриване на новия STEM център, който е реализиран в рамките на Националната програма "Изграждане на училищна STEM среда“. 

STEM (Наука, Технологии, Инженерство, Математика) образованието е основополагащо за подготовката на учениците за бъдещето. Програмата в STEM центъра на ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров“ е изцяло съобразена с нуждите на училището и спецификата на профила му – Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, като комбинира теоретични знания с практически умения. Така учениците ще получат достъп до съвременни технологии и методи, които ще им помогнат да изградят успешни кариери в иновациите и туризма.

STEM центърът е разделен на две основни зони:

1. Природни науки – Центърът по природни науки включва нова лаборатория за изследвания и иновации в областите Физика, Химия, Химия на храните и Декорация на сладкарски изделия. Тези предмети ще бъдат основа за развиване на практически умения, които учениците ще могат да прилагат в своето професионално обучение и бъдещи кариери.

2. Дизайн и 3D прототипиране – Втората част от STEM центъра е насочена към съвременните технологии в областта на дизайна и 3D принтирането. Учениците ще имат възможност да създават иновационни проекти, които ще се прилагат в контекста на туризма и хотелиерството, също така ще научат как да използват съвременни дигитални устройства и технологии в своята работа.

Гимназията по туризъм в Пловдив предлага специализирано обучение в пет професии: Хотелиер, Ресторантьор, Организация на туристическа агентска дейност, Готвач и Хлебар-сладкар. STEM центърът е проектиран така, че да даде на учениците реални практически умения, които ще им помогнат в бъдещата им професионална кариера в областта на туризма. Учебният процес ще бъде базиран не само на теория, но и на приложение на наученото в реалния живот. Така, чрез съвременни технологии, учениците ще бъдат подготвени да управляват съвременни хотелиерски обекти, да развиват новаторски туристически услуги и да създават авангардни продукти в областта на кулинарията.

STEM центърът е разположен в масивна едноетажна сграда в двора на Гимназията. В допълнение, за новите ученици, които са записани в 8-ми клас, са оборудвани 6 високотехнологични класни стаи с модерни устройства и софтуер, които ще позволяват обучение на най-високо ниво. 

STEM центърът в ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров“ е стратегическа инвестиция в образованието на новото поколение. Чрез този проект, учениците ще получат знания и умения, които не само ще им помогнат да развият успешни кариери в сферата на туризма, но и ще им позволят да бъдат лидери в създаването на иновации и технологични решения в областта. Това е само началото на един амбициозен и значим процес, който ще променя образованието и професионалното развитие на бъдещите специалисти в България.







Статистика: