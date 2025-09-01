ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Нова придобивка в пловдивско училище
STEM (Наука, Технологии, Инженерство, Математика) образованието е основополагащо за подготовката на учениците за бъдещето. Програмата в STEM центъра на ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров“ е изцяло съобразена с нуждите на училището и спецификата на профила му – Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, като комбинира теоретични знания с практически умения. Така учениците ще получат достъп до съвременни технологии и методи, които ще им помогнат да изградят успешни кариери в иновациите и туризма.
STEM центърът е разделен на две основни зони:
1. Природни науки – Центърът по природни науки включва нова лаборатория за изследвания и иновации в областите Физика, Химия, Химия на храните и Декорация на сладкарски изделия. Тези предмети ще бъдат основа за развиване на практически умения, които учениците ще могат да прилагат в своето професионално обучение и бъдещи кариери.
2. Дизайн и 3D прототипиране – Втората част от STEM центъра е насочена към съвременните технологии в областта на дизайна и 3D принтирането. Учениците ще имат възможност да създават иновационни проекти, които ще се прилагат в контекста на туризма и хотелиерството, също така ще научат как да използват съвременни дигитални устройства и технологии в своята работа.
Гимназията по туризъм в Пловдив предлага специализирано обучение в пет професии: Хотелиер, Ресторантьор, Организация на туристическа агентска дейност, Готвач и Хлебар-сладкар. STEM центърът е проектиран така, че да даде на учениците реални практически умения, които ще им помогнат в бъдещата им професионална кариера в областта на туризма. Учебният процес ще бъде базиран не само на теория, но и на приложение на наученото в реалния живот. Така, чрез съвременни технологии, учениците ще бъдат подготвени да управляват съвременни хотелиерски обекти, да развиват новаторски туристически услуги и да създават авангардни продукти в областта на кулинарията.
STEM центърът е разположен в масивна едноетажна сграда в двора на Гимназията. В допълнение, за новите ученици, които са записани в 8-ми клас, са оборудвани 6 високотехнологични класни стаи с модерни устройства и софтуер, които ще позволяват обучение на най-високо ниво.
STEM центърът в ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров“ е стратегическа инвестиция в образованието на новото поколение. Чрез този проект, учениците ще получат знания и умения, които не само ще им помогнат да развият успешни кариери в сферата на туризма, но и ще им позволят да бъдат лидери в създаването на иновации и технологични решения в областта. Това е само началото на един амбициозен и значим процес, който ще променя образованието и професионалното развитие на бъдещите специалисти в България.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Съдът в Пловдив поряза Емили и сие
16:53 / 01.09.2025
Стотици шофьори от Пловдивска област ще бъдат неприятно изненадан...
16:07 / 01.09.2025
Фалстарт на делото срещу Петър Чернев
14:36 / 01.09.2025
Стела съди Петър за домашно насилие и над нея
16:47 / 01.09.2025
Прокурор обясни защо делото "Адриан" започва отначало
13:54 / 01.09.2025
МС за инцидента със самолета на Фон дер Лайен над Пловдив: Имаше ...
13:45 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS