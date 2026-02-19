Нова фирма стъпва в Пловдив

© Bolt Food разширява дейността си в Пловдив, като предлага своята бърза и достъпна услуга за доставка на храна във втория по големина град в България.



Чрез приложение потребителите в Пловдив вече могат да поръчват храна от над 140 ресторанта между 9:30 и 23:30 ч., както и да планират доставка до 72 часа предварително.



Промоциите през първите две седмици включват -30% отстъпка за всички поръчки и безплатна доставка от избрани ресторанти в радиус до 6 км.