Нов съдия встъпи в длъжност в Окръжен съд Пловдив

© Нов съдия ще работи от днес в Наказателното отделение на Окръжен съд – Пловдив. На официална церемония Катя Господинова подписа акт за встъпване в длъжност "съдия“ в Окръжен съд – Пловдив.



Досега съдия Катя Господинова е правораздавала в Окръжен съд – Бургас. С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 23/15.07.2025 г., след проведен конкурс за преместване в окръжните съдилища, тя е класирана и преместена в Окръжен съд – Пловдив.



Съдия Катя Господинова е завършила специалност "право“ в Бургаския свободен университет през 1997 г. Работила е като юрисконсулт в община, има 10-годишен стаж като адвокат, включително в Пловдивския съдебен район. От 01.12.2008 г., след спечелен конкурс за първоначално назначаване, е назначена като съдия в Окръжен съд – Бургас, където работи в продължение на 17 години. Притежава ранг "съдия във ВКС и ВАС“.



Розалия Шейтанова – и.ф. председател на Окръжен съд – Пловдив, приветства съдия Катя Господинова с добре дошла в колектива на съда и й пожела здраве и професионални успехи.