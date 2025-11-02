ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов паркинг изградиха в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:37Коментари (0)2777
В район "Северен“ приключиха основните строително-монтажни дейности по изграждането на новия обществен паркинг на бул. "България“ №182–190. Инициативата е част от дългосрочната политика на районната администрация за осигуряване на повече паркоместа и подобряване на градската среда.

Обектът е реализиран върху терен, който не е бил основно ремонтиран повече от 40 години. Извършени са цялостни изкопни и подготвителни работи, насипване и уплътняване на основата, полагане на нова пътна настилка и тротоар, както и изграждане на бетонови бордюри. Осигурена е и достъпна среда за хора с увреждания чрез изграждането на специално обособени паркоместа, които гарантират удобен достъп до тротоара и прилежащата инфраструктура.

С цел повишаване на безопасността и осветеността на района са монтирани нови енергоспестяващи LED осветителни тела. Подменен е 20-метров участък от аварирал кабел и един амортизиран стълб на уличното осветление. Изградени са пет нови дъждоприемни шахти и са почистени основно всички канализационни шахти в периметъра на паркинга, с което е решен дългогодишен проблем с отводняването.

До края на годината, при благоприятни метеорологични условия, ще бъдат изпълнени финалните дейности по обекта – машинно полагане на термопластична хоризонтална маркировка, монтаж на вертикална пътна сигнализация и поставяне на антипаркинг елементи. След приключването им, районната администрация ще обяви търг за отдаване под наем на паркоместата, като приоритет ще бъде даден на живущите в околните блокове.

"Паркирането е един от най-сериозните и приоритетни проблеми за решаване в нашия район. С изграждането на този нов паркинг продължаваме целенасочената си работа за осигуряване на повече ред, удобство и сигурност за хората. След премахването на старите гаражи и излезли от употреба автомобили, неизползваемите терени се превръщат в благоустроени пространства, които реално облекчават ежедневието на жителите“, заяви кметът на район "Северен“ Венцислава Любенова.

Кметът благодари на жителите за проявеното търпение и подкрепа по време на строителните дейности и подчерта, че администрацията ще продължи активно да работи за подобряване на инфраструктурата и градската среда в района:

"Вярвам, че с общи усилия ще превърнем "Северен“ в по-уреден, зелен и удобен за живеене квартал на Пловдив.“


