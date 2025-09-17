ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов модерен магазин откриха в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:14
Нов модерен магазин за сувенири откри днес Регионалният етнографски музей в Пловдив. Обектът се намира на емблематичната ул. "Съборна“ №20 в Стария град, в къщата на Невена Атанасова. Основният щанд е под формата на ютия. Това е препратка към бъдещия нов живот на сградата, защото до края на година там ще отвори врати и дългоочакваната постоянна експозиция, с открит фонд, "Светът на ютията“. По нея музейните специалисти работят усилено вече две години, като част от мащабен проект на министерството на културата.

"Това ще бъде технологично най-модерната експозиция. Щастлив съм, че Пловдив продължава да предоставя на туристите нови възможности за изживявания, а музеите се обновяват и разширяват. Бяхме стигнали до етап, в който вече нямаше къде да бъдат показвани пред посетителите ценни колекции и експонати“, коментира по време на откриването заместник-кметът култура, туризъм и археология – Пламен Панов. Той даде висока оценка за визията на магазина и подчерта, че това определено е добри придобивка за гостите на Пловдив.

"Откриването на съвременен магазин за сувенири е само първата голяма крачка от нещо мащабно, което нашият музей ще покаже до края на годината. Избрахме за начало днешния ден – на вярата, надеждата и любовта, защото знаем, че без благословия, късмет и берекет нищо не се постига. Стремим се новата ни експозиция да може да посрещне първите си туристи също на друга символна дата – Деня на християнското семейство (21-и ноември), каза пред гостите днес директорът на РЕМ – Пловдив доц. д-р Ангел Янков.

Новият магазин вече посрещна първите си посетители, които се убедиха, че тук се предлагат различни сувенири, които няма да могат да бъдат намерени другаде. Голяма част от продукцията - като керамични съдове, сребърни накити, бижута от различни камъни, са изработени специално от опитни майстори, с които традиционно музеят поддържа приятелски контакти. Важно място ще заемат сувенирите под формата на ютия, като предстои да бъде представена и линия от миниатюрни ютии. Сред щандовете посетителите ще открият и вълшебни предмети, като чаша за чай. Тя е черна на цвят, но когато в нея се сипе гореща напитка, изплува корабът "Титаник“, понасяйки се на вълните на любовта.

След като заработи музейната експозиция, магазинът за сувенири ще се превърне и в билетен център, в който туристите ще могат да плащат входните такси. В работата си по създаването на нова експозиция, и по откриването на различен от обичайните магазини за сувенири, Регионалният етнографски музей приобщи и опита на доказани дизайнери и външни специалисти, сред които и архитектите от Oarch студио. Целта е музеят да предлага услуги на най-високо професионално, но и съвременно ниво. В тази връзка през месец юли бе представена и новата визуална идентичност на РЕМ – Пловдив.







