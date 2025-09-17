ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Нов модерен магазин откриха в Пловдив
"Това ще бъде технологично най-модерната експозиция. Щастлив съм, че Пловдив продължава да предоставя на туристите нови възможности за изживявания, а музеите се обновяват и разширяват. Бяхме стигнали до етап, в който вече нямаше къде да бъдат показвани пред посетителите ценни колекции и експонати“, коментира по време на откриването заместник-кметът култура, туризъм и археология – Пламен Панов. Той даде висока оценка за визията на магазина и подчерта, че това определено е добри придобивка за гостите на Пловдив.
"Откриването на съвременен магазин за сувенири е само първата голяма крачка от нещо мащабно, което нашият музей ще покаже до края на годината. Избрахме за начало днешния ден – на вярата, надеждата и любовта, защото знаем, че без благословия, късмет и берекет нищо не се постига. Стремим се новата ни експозиция да може да посрещне първите си туристи също на друга символна дата – Деня на християнското семейство (21-и ноември), каза пред гостите днес директорът на РЕМ – Пловдив доц. д-р Ангел Янков.
Новият магазин вече посрещна първите си посетители, които се убедиха, че тук се предлагат различни сувенири, които няма да могат да бъдат намерени другаде. Голяма част от продукцията - като керамични съдове, сребърни накити, бижута от различни камъни, са изработени специално от опитни майстори, с които традиционно музеят поддържа приятелски контакти. Важно място ще заемат сувенирите под формата на ютия, като предстои да бъде представена и линия от миниатюрни ютии. Сред щандовете посетителите ще открият и вълшебни предмети, като чаша за чай. Тя е черна на цвят, но когато в нея се сипе гореща напитка, изплува корабът "Титаник“, понасяйки се на вълните на любовта.
След като заработи музейната експозиция, магазинът за сувенири ще се превърне и в билетен център, в който туристите ще могат да плащат входните такси. В работата си по създаването на нова експозиция, и по откриването на различен от обичайните магазини за сувенири, Регионалният етнографски музей приобщи и опита на доказани дизайнери и външни специалисти, сред които и архитектите от Oarch студио. Целта е музеят да предлага услуги на най-високо професионално, но и съвременно ниво. В тази връзка през месец юли бе представена и новата визуална идентичност на РЕМ – Пловдив.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Кметът на "Западен" обвини община Пловдив за транспортния хаос
15:50 / 17.09.2025
Собственик на скъпа кола даде съвет на младежи след малоумна пост...
15:07 / 17.09.2025
Паркинг на Kaufland в Пловдив неразпознаваем
14:42 / 17.09.2025
Един арестуван ученик и един младеж в болница след агресия пред т...
14:09 / 17.09.2025
Полагат първия асфалт на кръстовището на "Пещерско" и "Царевец"
14:13 / 17.09.2025
За пръв път идват в Пловдив
13:55 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS