Нов конкурс определя управителя на най-печелившото общинско лечебно заведение в Пловдив

Предложение за провеждане на нов конкурс управител на КОЦ - Пловдив е отправил заместник-кметът по екология и здравеопазване Иван Стоянов, информира Plovdiv24.bg. Причината за това е, че изтече срокът за управление на досегашния - д-р Тихомир Дерменджиев, който управляваше в рамките на последните 4 години. Неговият договор изтича в края на ноември 2025 г.



КОЦ - Пловдив е най-печелившото общинско здравно заведение. То е еднолично търговско дружество със 100 % общинско участие. Конкурсът за нов управител ще се проведе на три етапа - проверка по документи, оценка на писмена концепция и провеждане на устно събеседване с кандидатите. Последните трябва да отговарят на някои изисквания, сред които да имат образователна-квалификационна степен магистър по медицина, здравен мениджмънт, да имат трудов стаж като лекари, най-малко 5 години и други.



Желаещите ще имат срок от 30 дни да подадат заявление, след публикуване на обявата. На заседанието, на което гласуват новия конкурс, общинските съветници ще трябва да посочат и членовете на комисията, която ще проведе и ще вземе решението за победителя. Това става като се класират кандидатите според представянето им и познаването на нормативната оценка, както и концепцията им да развитие на КОЦ-Пловдив за следващите 4 години