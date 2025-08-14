ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов доставчик на храна в Пловдив от днес
"Пловдив е град с богата история и вълнуваща кулинарна сцена, от която нямаме търпение да станем част,“ споделя Ивайло Нецов. "Убедени сме, че бързата, надеждна и дружелюбна услуга на Wolt ще се впише чудесно в пловдивския начин на живот и много скоро ще станем доверен партньор, както на потребителите, така и за местните бизнеси. Стартираме с истинска страст да предложим отлично изживяване на всяка стъпка – от момента на отваряне на приложението, до момента, в който поръчката пристигне – и с мисията да носим радост, удобство и доходи в кварталите, в които оперираме.“
Компанията започва дейност в Пловдив с разнообразна партньорска мрежа от ресторанти, супермаркети, зоомагазини, магазини за цветя и други – предлагайки на клиентите удобството само с едно-единствено приложение да поръчват от множество популярни международни и местни вериги, сред които KFC, McDonald’s, Gyro Land, BBQ Brothers, пицария Victoria, Skapto, Fresh Pasta, Maxi Foods, "При Пачо“ и редица други.
Доставките на Wolt в Пловдив ще се извършват всеки ден от 09:00 до 23:00 ч., с потенциал да се премине към 24/7 режим на работа с развитието на платформата. Новите потребители на приложението получават ексклузивна отстъпка от 30% за първите си три поръчки, както и 30 дни безплатна доставка. Платформата предлага плащане в брой при доставка или с карта, което я прави достъпна за широка аудитория. Приложението Wolt е налично за iOS и Android, а поръчки могат да се правят и през уебсайта.
