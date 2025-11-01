© виж галерията Ремонт бе извършен на междублоковото пространство между улиците "Лайпциг“ 4-18 и "Константин Геров“ 13-15 в "Южен“. Това съобщи кметът на района Атанас Кунчев.



Положени са общо 1600 кв.м. асфалт, подменени са капаците на ревизионните шахти и са обособени нови паркоместа. Вследствие на реконструкцията пространството е преобразено.



"Този ремонт бе един от належащите в района. Щастлив съм, че успяхме да обновим настилката и да обособим паркоместа, като същевременно придадохме много по-приветлив вид на тази част от "Южен“.



Ще продължим с обновяването на инфраструктурата в района, като вече работим по реконструкцията на локалното платно на бул. "Никола Вапцаров“ между номера 79 и 89“, заяви кметът Атанас Кунчев, след като лично инспектира обекта.