|Нов асфалт в южната част на Пловдив
Положени са общо 1600 кв.м. асфалт, подменени са капаците на ревизионните шахти и са обособени нови паркоместа. Вследствие на реконструкцията пространството е преобразено.
"Този ремонт бе един от належащите в района. Щастлив съм, че успяхме да обновим настилката и да обособим паркоместа, като същевременно придадохме много по-приветлив вид на тази част от "Южен“.
Ще продължим с обновяването на инфраструктурата в района, като вече работим по реконструкцията на локалното платно на бул. "Никола Вапцаров“ между номера 79 и 89“, заяви кметът Атанас Кунчев, след като лично инспектира обекта.
