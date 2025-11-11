"Нощ на театрите" в Пловдив

© На 15 ноември Пловдив ще бъде част от националната инициатива "Нощ на театрите" – вечер, в която сцените в цялата страна ще се изпълнят с живот, а Драматичен театър – Пловдив ще посрещне своите зрители с богата и вдъхновяваща програма.



От 17:00 ч. театърът ще отвори вратите на своя Музей на театъра, който ще предложи специални разходки из историята на първия професионален български театър. Сред оригинални костюми, плакати и ценни експонати посетителите ще се потопят в духа на сценичното минало на Пловдив. Разходката в Музея е с вход свободен, но местата са ограничени – покани могат да се вземат предварително от касата на театъра.



Между 17:00 и 19:00 ч. във фоайето ще бъде изграден специален фотокорнер, вдъхновен от епохата на кралица Елизабет I. Гостите ще могат да се снимат в ренесансова обстановка – сред тежки драперии, златни детайли и атмосфера, пренесена от сцената в реалността. Всеки кадър ще бъде спомен от една нощ, в която театърът и зрителят споделят една и съща роля.



Актрисата Ивана Крумова – посланик на "Нощ на театрите" и част от трупата на спектакъла "Елизабет или кралицата девственица", ще посрещне част от гостите преди да излезе на сцената.



В 19:00 ч. започва спектакълът "Елизабет или кралицата девственица", в който Койна Русева ще се превъплъти в образа на прочутата владетелка. Пиесата разказва за властта, самотата и сърцето, което остава в сянката на короната – една от най-силните драми в афиша на театъра.



През целия ден, в ресторанта на театъра, публиката ще може да се наслади на специален коктейл "Елизабет", създаден по повод събитието и предлаган на преференциална цена. Менюто ще включва и основно ястие, вдъхновено от спектакъла и носещо неговото име – кулинарно преживяване, достойно за кралица.



Билети за спектакъла "Елизабет или кралицата девственица" се предлагат на касата на театъра и онлайн на dtp.bg.



Безплатни покани за разходките в Музея на театъра се вземат предварително от билетната каса.