ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Нощ на театрите" в Пловдив
От 17:00 ч. театърът ще отвори вратите на своя Музей на театъра, който ще предложи специални разходки из историята на първия професионален български театър. Сред оригинални костюми, плакати и ценни експонати посетителите ще се потопят в духа на сценичното минало на Пловдив. Разходката в Музея е с вход свободен, но местата са ограничени – покани могат да се вземат предварително от касата на театъра.
Между 17:00 и 19:00 ч. във фоайето ще бъде изграден специален фотокорнер, вдъхновен от епохата на кралица Елизабет I. Гостите ще могат да се снимат в ренесансова обстановка – сред тежки драперии, златни детайли и атмосфера, пренесена от сцената в реалността. Всеки кадър ще бъде спомен от една нощ, в която театърът и зрителят споделят една и съща роля.
Актрисата Ивана Крумова – посланик на "Нощ на театрите" и част от трупата на спектакъла "Елизабет или кралицата девственица", ще посрещне част от гостите преди да излезе на сцената.
В 19:00 ч. започва спектакълът "Елизабет или кралицата девственица", в който Койна Русева ще се превъплъти в образа на прочутата владетелка. Пиесата разказва за властта, самотата и сърцето, което остава в сянката на короната – една от най-силните драми в афиша на театъра.
През целия ден, в ресторанта на театъра, публиката ще може да се наслади на специален коктейл "Елизабет", създаден по повод събитието и предлаган на преференциална цена. Менюто ще включва и основно ястие, вдъхновено от спектакъла и носещо неговото име – кулинарно преживяване, достойно за кралица.
Билети за спектакъла "Елизабет или кралицата девственица" се предлагат на касата на театъра и онлайн на dtp.bg.
Безплатни покани за разходките в Музея на театъра се вземат предварително от билетната каса.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пенсионер опита да набие служител на хипермаркет в Пловдив
08:19 / 11.11.2025
Министър идва в Пловдив заради огромна инвестиция
06:00 / 11.11.2025
Подобен самолет никога не бе излитал от летище "Пловдив", никой н...
22:46 / 10.11.2025
Апел за кръводаряване за детенце!
21:34 / 10.11.2025
Пуснаха водата в пловдивския район "Тракия"
21:10 / 10.11.2025
Извънредна ситуация на летище "Пловдив", издирват извършителя
19:20 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS