Нощ на литературата в парк "Каменица" в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:00
©
Район "Източен“ ще бъде отново част от събитието "Нощ на литературата“. В парк "Каменица“ ще бъдат разположени две четящи гнезда.

Четенията започват днес в 18:00 ч. и във всяко читателско гнездо се чете една и съща книга на всеки половин час:

"Нощта на литературата“ е гласът на съвременна европейска литературата, нейните теми, нейните езици и писателски почерци, нейните преводи на български език и нейното преживяване на живо.

Тазгодишната тема в район "Източен“ е "Деца четат за деца“ – текстовете четат ученици от ОУ "Васил Левски“ и ПГ по Туризъм "Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Пловдив.

Гнездо №1 - сцената на парк "Каменица“, където ще чуем откъс от книгата "Същността на слона“ (2022), автор Тон Телехен, превод на български език Боряна Кацарска, издателство Точица, националност Нидерландия.

От Професионалната гимназия по туризъм "Асен Златаров“ - град Пловдив ще участват: Дария Николова от 10 "Д“ клас, Николай Стоев от 10 "В“ клас и Станислав Минчев от 9 "Г“. 

Гнездо №2 - НЧ "П. Р. Славейков – 1908 – гр. Пловдив“ – филиал в парк "Каменица“. Тук ще четат учениците от ОУ "Васил Левски“: Йорданка Мишева и Цвете Атанасова от 6 "А“ клас и Асен Реков от 6 "В“.

Книгата е "Малките тролове и голямото наводнение“ (2025), автор Туве Янсон, превод на български Анелия Петрунова, издателство Дамян Яков, националност Финландия.

Нощта на литературата в Пловдив се осъществява благодарение на Община Пловдив, район "Източен“, "Пловдив чете“ и фондация "Изкуство без граница“.







