Нито един кандидат за ремонт на важни сгради в Пловдив

© Няма нито един кандидат за сериозните ремонти на сгради за хора със специални подробности, видя Plovdiv24.bg в сайта за електронно поръчки. Администрацията на общината планираше обновяване на пет сгради, в които се помещават различни социални услуги.



Те бяха разпределени в общо 5 позиции:



- Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Св. Врач" на ул. "Св. Врач" № 2



- Общностен център за деца и семейства на ул. "Вратцата" № 4



- Комплекс за социални услуги Св. Св. Константин и Елена на ул. "Лудогорие" № 10, 10А, ул. "Хан Крум" № 83, ул. "Лъджене" № 9, ул. "Липник" № 5, ул. "Лазар Маринчевски" № 18, ул. "Богомил" № 110Б, ж.к. Тракия, блок 268



- Кризисен център за деца, Кризисен център за жени жертви на домашно насилие на ул. "Димитър Цончев" №11, ул. "Изток" № 48



- Социална услуга асистентска подкрепа на бул. "Цариградско шосе" № 102



Средствата, които бяха предвидени от бюджета за ремонтите, са на стойност - 2 930 598 лева. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие беше 1 септември, но видно от информация, няма нито един желаещ. Възложител на поръчката е ресорният заместник-кмет Николай Бухалов.



Текущите ремонтни трябваше да подобрят условията на пребиваване, с оглед нуждите на потребителите със социални потребности, удължаване на експлоатационната годност на сградите, както и създаване на комфортна, жизнена среда.



Строителните дейности включват външни и вътрешни ремонтни дейности на настилки, облицовки, боядисване, подмяна на дограма, ремонт на ВиК инсталация и електроинсталации, ремонт на покрив на различни стойности за всеки един от обектите.



Към поръчката за още 725 961,172 лева с ДДС трябва да бъдат ремонтирани и други центрове на социални услуги и четири пенсионерски клуба в града, но те ще бъдат реализирани чрез директно възлагане.