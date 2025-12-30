ИЗПРАТИ НОВИНА
Николай Йорданов от "Селена": Очаквам съдът да пощади мъжкото ми достойнство
Автор: Диана Бикова 11:15Коментари (0)4283
© Plovdiv24.bg
Собственикът на АГ "Селена“ Николай Йорданов, задържан по обвинение за кражба на над 3 милиона лева, очаква съдът да прояви обективност. Днес в Окръжен съд Пловдив се гледа обжалването на наложената му мярка за неотклонение "парична гаранция“ в размер на 100 000 лева, предава репортер на Plovdiv24.bg.

"Очаквам уважаемият съд да пощади моето мъжко достойнство, здравето на моето семейство, да ме остави на свобода, за да може като пълноценен, пълноправен гражданин на Република България да водя всички дела, с които да докажа своята невиновност и да съдействам за разкриването на обективната истина“ – каза пред журналисти Йорданов.

Работният режим в болница "Селена“ е напълно възстановен. Няма отменени операции, няма отменени процедури. В отделението по ин витро процедури на 5 януари 2026 г. започват работа двама нови ембриолози. Йорданов обясни, че това са едни от най-добрите ембриолози в България, единият идва от София, той е специалист с дългогодишен стаж. Засега името му остава неизвестно.

"Всичко върви по план и вярвам, че самият боен дух на болницата е много по-сплотен и всички са значително по-добре“ – коментира Йорданов.

В лечебното заведение работят над 400 човека. Според бизнесмена заплатите на персонала досега не са били адекватни, въпреки, че "Селена“ е най-голямата частна болница в страната. Увери, че вече са взети мерки всички служители да получат бонуси за края на годината и справедливо увеличение на възнагражденията спрямо положения труд.

За последната година в пловдивската болница има почти 3000 раждания, което я поставя на едно от първите места в България. Единствено в "Майчин дом“ има малко повече от 3000 раждания, но тази болница е държавна и е с друг статут, обясни Николай Йорданов.

"Частна болница с толкова много раждания, с толкова много щастливи хора, които са си тръгнали със своите бебета, друга в България няма. От момента, в който закупих болницата, резултатите се подобряват и оборотите се вдигат всяка година значително“ – допълни той.

Има план за въвеждане на професионален мениджмънт и маркетинг, което досега не е правено. "Тази болница е работила на самотек, от уста на уста, по стария архаичен модел. Сега по нов начин, с много експерти от Пловдив и от София ще бъде поставена на абсолютно други основи цялото управление и цялата маркетингова стратегия на лечебното заведение“ – каза още собственикът.

По повод казуса със сумата, която д-р Ангел Ставрев твърди, че е негова лична и му е открадната, Николай Йорданов заяви:

"Това, че доктор Ставрев има голо твърдение, че това са негови лични средства, не може да бъде основание, на което аз да му дам тези пари, защото това би било съставомерно престъпление – т.е. аз се разпореждам в полза на трето лице без доказателства.

Единственият начин той да докаже, че тези пари са негови, това е исков процес, в който той трябва да докаже не само, че има някакви пари, които някога е имал по своите сметки, което е дал в прокуратурата, защото това е абсолютно неотносимо към нашия казус.

Той трябва да докаже, че какви конкретни пари той е дал на правно основание с какви документи да се съхраняват във фирмените каси на дружеството. Това трябва да докаже той. Това, което прокуратурата има някакви хвърчащи листчета за банкови извлечения – то е абсолютно неотносимо към нашия казус. Всеки може да каже, че е имал 3 милиона преди две години.“.

Бизнесменът иска да се разследва откъде са въпросните пари и да се установи дали не са от направени изследвания в болницата, но средствата не са отчетени.



