|Николай Гюров: Костадин Димитров ще остане в историята като кмета на пропуснатите възможности
"Вече 14 години Пловдив се управлява от кметове на ГЕРБ. Според ПР материалите градът уж блести и върви към 1 милиард инвестиции. Но реалността за пловдивчани е друга – задръствания по час и половина, провален транспорт, липса на места в детските градини, въздух, който виждаш, преди да го вдишаш“, заяви Гюров.
Той подчерта, че две години след началото на мандата кметът Костадин Димитров продължава да няма управленска програма:
"Законът е категоричен – кметът е длъжен да представи своята програма за управление пред Общинския съвет. Това не е направено нито в тримесечния срок, нито до днес. Г-н кмете, от какво се страхувате?“
Остра критика получи и зам.-кметът по екология Иван Стоянов:
"Пловдив тъне в мръсен въздух, горящи сметища и провалена зелена система. Вместо решения той демонстрира арогантност и оправдания. Това не е стил на работа, това е откровена некомпетентност. Заявяваме ясно: г-н Стоянов, подайте си оставката!“
Гюров постави въпроса за зависимостта на управлението от Бойко Борисов:
"Въпросът, който вече всички задават, е прост: кой управлява Пловдив – кметът Костадин Димитров или Бойко Борисов?“
В заключение той заяви:
"Пловдивчани няма да простят още две години страх, хаос и зависимости. Ако не можете да се справите, историята ще ви запише като кмета на пропуснатите възможности.“
