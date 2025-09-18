ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Николай Гюров: Костадин Димитров ще остане в историята като кмета на пропуснатите възможности
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:06Коментари (1)259
©
Днес в пленарната зала на Общинския съвет групата "Независими за Пловдив“ излезе с политическа декларация, прочетена от председателя ѝ Николай Гюров.

"Вече 14 години Пловдив се управлява от кметове на ГЕРБ. Според ПР материалите градът уж блести и върви към 1 милиард инвестиции. Но реалността за пловдивчани е друга – задръствания по час и половина, провален транспорт, липса на места в детските градини, въздух, който виждаш, преди да го вдишаш“, заяви Гюров.

Той подчерта, че две години след началото на мандата кметът Костадин Димитров продължава да няма управленска програма:

"Законът е категоричен – кметът е длъжен да представи своята програма за управление пред Общинския съвет. Това не е направено нито в тримесечния срок, нито до днес. Г-н кмете, от какво се страхувате?“

Остра критика получи и зам.-кметът по екология Иван Стоянов:

"Пловдив тъне в мръсен въздух, горящи сметища и провалена зелена система. Вместо решения той демонстрира арогантност и оправдания. Това не е стил на работа, това е откровена некомпетентност. Заявяваме ясно: г-н Стоянов, подайте си оставката!“

Гюров постави въпроса за зависимостта на управлението от Бойко Борисов:

"Въпросът, който вече всички задават, е прост: кой управлява Пловдив – кметът Костадин Димитров или Бойко Борисов?“

В заключение той заяви:

"Пловдивчани няма да простят още две години страх, хаос и зависимости. Ако не можете да се справите, историята ще ви запише като кмета на пропуснатите възможности.“







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Оффф...кой кмет ти е направил нещо велико за теб?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
"Имитация на дейност и самодоволство": Атакуваха управлението на ...
09:35 / 18.09.2025
Майката на убития Митко: Това не е нормално
09:12 / 18.09.2025
РИОСВ Пловдив проверява биоцентралата в Труд
08:15 / 18.09.2025
В Пловдив обсъждат безопасната пътна инфраструктура
07:50 / 18.09.2025
Георги Христов пристига в Пловдив с чувствен концерт
06:40 / 18.09.2025
"Капана Фест" се завръща за страхотен юбилей
06:15 / 18.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Огромен клон се стовари върху мъж
Аматьорски футбол
Бюджет 2026
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: