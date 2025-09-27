ЗАРЕЖДАНЕ...
|Никола Кърнолски: Нужна е много добра организация, за да се използват рационално наличните водни ресурси
Състоянието на напоителната мрежа е нормално, въпреки очевидния недостиг на достатъчно водно количество за напояване и за други цели. "С доста големи усилия и със сериозна организация успяхме да проведем сравнително успешно настоящия поливен сезон. Имаме много добра координация с водоползвателите в лицето на фермерите, оризопроизводителите, зърнопроизводителите и останалите наши клиенти така, че да няма изненади и да няма по-големи загуби“ – каза в интервю за медията ни инж. Кърнолски.
Още през пролетта е проведена сериозна разяснителна работа сред фермерите, на които е обяснено, че през 2025 г. наличните водни ресурси са по-малко от предходната година и са необходими мерки, за да стигнат за всички.
В Пловдивска област е изградена сериозна хидромелиоративна инфраструктура, 2/3 от която преди 1990 г. е в ръцете на държавата, останалата 1/3 – на кооперативните стопанства. Кооперативните стопанства сега ги няма, съответно и хидромелиоративната мрежа я няма. През 2024 г. е направен сериозен ремонт на 5 километра от главния напоителен канал "Алеко Потока“ преди Съединение и това веднага се отразява положително този сезон главно от икономия на вода.
Тази година се планират и в момента са в напреднал стадий няколко процедури за възлагане на нови ремонти на три големи обекта в Пловдивско – ГНК Лисичево – Стряма преди град Съединение, Помпена станция "Маноле“ с довеждащия и изравнителния канал, Изравнител "Асеница“ в Асеновград.
"С тези обекти, които са избрани поради ключовото им значение за определени райони, смятаме, че също ще се постигне голям и положителен ефект в посока на икономии на вода и удовлетворяване на нуждите на повече земеделци“ – каза в интервюто инж. Кърнолски.
Нужна е много добра организация, за да може наличните водни ресурси да се използват рационално, а комуникацията и постоянните работни контакти между институциите и представители на различни обществени сектори са изключително полезни за всички, допълни той.
Форум "Марица“ – национални политики и местни решения за водните ресурси събра в Пловдив представители на институции и неправителствени организации в опит да се намери пресечна точка за справяне с проблема с безводието. Конференцията се организира от Национална мрежа за развитие в партньорство с "БГ Бъди активен" и "Екипът на София", "Пловдив – Град за хората", с подкрепата на Община Пловдив.
Цялото интервю гледайте в прикаченото видео.
