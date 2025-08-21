© виж галерията Cineland и Mall Markovo Tepe сключиха договор за модернизация и обновяване на съществуващия кинокомплекс в търговския център в Пловдив. Проектът възлиза на 4.5 милиона лева и предвижда цялостно обновяване на киното, което ще отвори врати през ноември 2025 г.



Новото Cineland Mall Markovo Tepe ще включва 7 кинозали (една от които е ВИП) с модерен дизайн, висок клас 531 кресла тип "реклайнер“ – за максимален комфорт на зрителите. Посредством 3 мотора зрителите могат да нагласят най-удобната позиция на тялото. Всяко кресло има собствена подвижна масичка с място за чаша.



Уникалната за концепцията на Cineland ВИП зала ще е част от кинокомплекса. Разполага с 5 двойни специални кинолегла. А като допълнителни услуги зрителите могат да изберат сами филма, който да гледат. Осигурено е сервиране, а ВИП гостите могат да се насладят на уединение, специално отношение, голям екран, качествен DTS® звук и домашен уют.



Целият комплекс ще бъде оборудван с най-висок клас озвучителна техника от световния лидер QSC®.



Отново само в Cineland зрителите получават допълнително удобство. Киното разполага с втори щанд (fast track) за по-бързо обслужване на посетителите, закупили онлайн билети.



Тъй като Cineland е дигитално ориентирана компания, предлага на клиентите си максимален брой онлайн услуги – уебсайт и мобилни приложения за закупуване на билети, храни и напитки, пълна информация за текущи и нови филмови заглавия, актуална програма на кината, електронни гейтове на входовете към залите, лоялна програма и други.



Cineland Mall Markovo Tepe е деветият кинокомплекс в страната, който кинооператорът ще управлява. От компанията споделят, че след големия успех на предходните два проекта в "Гранд Мол" във Варна и "България Мол" в София, дружеството е още по-смело в инвестиционните си планове и подготвя още две големи изненади за пловдивската аудитория в обновеното кино, които ще анонсира съвсем скоро.