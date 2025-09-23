© Plovdiv24.bg Неприятно започна новата работна седмица в Пловдив, съобщи читател на Plovdiv24.bg. Пловдивчанинът се е натъкнал на лежащ на тротоар човек в безпомощно състояние.



Мястото е булевард "Санкт Петербург". Извикана е линейка, която е пристигнала след подаден сигнал на телефон 112. Към момента няма информация какво е състоянието на младото момче.