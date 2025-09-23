ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Неприятно започна новата работна седмица в Пловдив
Мястото е булевард "Санкт Петербург". Извикана е линейка, която е пристигнала след подаден сигнал на телефон 112. Към момента няма информация какво е състоянието на младото момче.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 32 мин.
-2
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Показаха за първи път проекта за новата детска градина в западнат...
08:40 / 23.09.2025
Проблем с приложението "еЗдраве"
08:00 / 23.09.2025
КОЦ Пловдив сваля драстично цената на прегледите на кожата след л...
07:25 / 23.09.2025
Велосипедисти са в болница в Пловдив след катастрофи!
21:35 / 22.09.2025
Разбиха и разграбиха контейнер за даряване на дрехи посред бял де...
19:49 / 22.09.2025
Акад. Владимир Зарев получи голямата награда "Христо Г. Данов"
18:00 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS