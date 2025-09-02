ЗАРЕЖДАНЕ...
|Неприятна гледка в западната част на Пловдив, но и не само там
Пловдивчанинът ни изпрати снимки, от които става ясно, че контейнерите за смет са препълнени, а часът е едва 12.00. Според него или от почистващата фирма не са изпразнили контейнерите рано сутринта, или броят им е крайно недостатъчен и още по обяд въпросните вече са пълни.
Интересното е, че подобна гледка от известно време се наблюдава и в други части на Пловдив - препълнени кофи с боклуци и неприятни миризми около тях.
преди 45 мин.
0
Вуйчо Величко
преди 1 ч. и 17 мин.
0
