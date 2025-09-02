© Plovdiv24.bg виж галерията На неприятна гледка е попаднал днес по обяд жител на Пловдив. Това съобщи самият той чрез сигнала си до Plovdiv24.bg. Човекът живее в западната част на града и по-конкретно на улица "Рая".



Пловдивчанинът ни изпрати снимки, от които става ясно, че контейнерите за смет са препълнени, а часът е едва 12.00. Според него или от почистващата фирма не са изпразнили контейнерите рано сутринта, или броят им е крайно недостатъчен и още по обяд въпросните вече са пълни.



Интересното е, че подобна гледка от известно време се наблюдава и в други части на Пловдив - препълнени кофи с боклуци и неприятни миризми около тях.