Неориентиран в новата обстановка шофьор мина на червено през кръстовището между бул. "Княгиня Мария Луиза“ и ул. "Петко Д. Петков". Водачът или не знаеше за новата организация на движение на това място, или съвсем съзнателно направи нарушението. Кадрите са заснети вчера около 17,45 часа.

Припомняме, че на 7 април в Пловдив приключи обособяването на т.нар. защитен ляв завой по бул. "Княгиня Мария Луиза“ в посока към ул. "Петко Д. Петков“ и ул. "Иван Перпелиев“.

Промените са част от мерките на община Пловдив за подобряване на пътната безопасност и оптимизиране на трафика в натоварените градски участъци, съобщиха тогава за Plovdiv24.bg от общинската администрация.

От Общината очакваха новата организация да намали конфликтните точки между автомобилите и да улесни преминаването през кръстовището. В рамките на дейностите се подмениха LED модулите на светофарната уредба, бяха монтирани светлинни сигнали със стрелки, които ясно указват разрешените посоки на движение.

Очакваше се значително да се подобри пропускателната способност на кръстовището и да се повиши безопасността както за водачите, така и за пешеходците.