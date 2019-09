© виж галерията Като част от ежегодния фестивал Празници на Стария град, който тази година се провежда от 16 до 22 септември под мотото "От огъня - огън“, от петък до неделя на различни емблематични локации в Стария град ще звучи качествена и внимателно подбрана музика.



В петък, 20.09, от 19:30, в Балабановата къща ще представят новия си албум двамата виртуози Милен Кукошаров и Веселин Веселинов – Еко, обединени от трудно произносимото име Das Weltschmerz DueTT. Името на албума е "Consequences" ("Последствия“), а концертът със сигурност ще има страхотни последствия за всички, които успеят да присъстват.



В 20:30 на същия ден на Небет тепе започва програмата на едноименната сцена с концерт на heptagram, творение на музикалния ентусиаст и мултиинструменталист Даниел Иванов, и продължава в 21:30 със smallman и техния разпознаваем микс от балкански фолклор, ембиънт и експериментални ритми и дълбоки вокали.



В събота, 21.09., на Сцена Небет тепе ще слушаме любимите Kottarashky and The Rain Dogs от 20:30, а след тях, от 21:30 – големите джазмени от Секстета на Мишо Йосифов в компанията на Нено Илиев, още известни като RomaNeno Project.



Музикалният финал на тазгодишните Празници ще даде Swing All Stars Jazztet – един проект, срещащ музиканти от различни поколения, свързани дълбоко с Пловдив и доказали се на националната и международната сцени. Той ще ни потопи в неповторимото настроение от Златната ера на джаза с пиеси от Гершуин, Портър, Бърлин, Фетс Уолър и др.



Всички събития са напълно безплатни!