|Назоваха района с най-бързо увеличаващо се население в Пловдив
Тя е категорична, че това е районът с най-бързо увеличаващо се население, което е свързано с най-голямото строителство в града.
По думите й община Пловдив изостава в развитието на инфраструктурата на новите квартали. Администрацията на района е предвидила проектирането на няколко нови улици.
Стойчева сподели, че вече има сключен договор за проектиране на улица "Д-р Христо Аджаров". Тя се надява в следващите години тя да бъде реализирана и хората да живеят спокойно.
Според нея липсващите улици и недостигът на детски градини и училища е голям проблем в района. Тя припомни, че е внесла предложение за детска градина в квартал "Прослав".
