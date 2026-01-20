ИЗПРАТИ НОВИНА
Назоваха района с най-бързо увеличаващо се население в Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 14:08Коментари (0)381
©
740 човека са се регистрирали по настоящ адрес през 2025 в район "Западен", съобщи кметът Тони Стойчева по време на видеообръщение във Фейсбук.

Тя е категорична, че това е районът с най-бързо увеличаващо се население, което е свързано с най-голямото строителство в града.

По думите й община Пловдив изостава в развитието на инфраструктурата на новите квартали. Администрацията на района е предвидила проектирането на няколко нови улици.

Стойчева сподели, че вече има сключен договор за проектиране на улица "Д-р Христо Аджаров". Тя се надява в следващите години тя да бъде реализирана и хората да живеят спокойно. 

Според нея липсващите улици и недостигът на детски градини и училища е голям проблем в района. Тя припомни, че е внесла предложение за детска градина в квартал "Прослав".


