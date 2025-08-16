ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Напусна ни голям пловдивски художник
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:55Коментари (0)796
©
Починал е големият пловдивски художник Минчо Панайотов, аа това научаваме от социалната мрежа. Бившата председателка на Дружеството на пловдивските художници Снежана Фурнаджиева съобщи за тъжната кончина:  "Напусна ни любим човек, приятел и талантлив художник. Съболезнования на семейството му! Мир и светлина на душата му!".

Минчо Панайотов е роден на 13 ноември 1944 г. в с. Панаретовци, Сливенско. Завършва Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" при проф. Васил Стоилов. Работи в жанровете живопис, графика, илюстрация. В периода 1974-1987 г. работи като завеждащ отдел "Декоративна живопис, графика и скулптура" в Градската художествена галерия на Пловдив. Има над 45 самостоятелни изложби в България и в чужбина, като последната му проява зад граница е в Париж през 2013 г.

В последно време се бореше с тежко заболяване и на 5 септември в Пловдив трябва да бъдат открити две негови изложби – "Живопис“ в галерия "Капана“ на ул. "Райко Даскалов“ и "Графика“ в залата на Дружеството на пловдивските художници на бул. "Цар Борис III Обединител“. Средствата щяха да бъдат използвани за лечението му.

Екипът на Plovdiv24.bg изказва съболезнования на семейството и близките му!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Café del Mundo завладяват Античния театър в Пловдив
14:25 / 16.08.2025
Отварят Братската могила в Пловдив за посещения
09:56 / 16.08.2025
Високотехнологичният мозъчносъдов център в Пловдив– шанс за нов ж...
09:06 / 16.08.2025
Спират движението по ключов булевард в Пловдив до 15 септември
06:00 / 16.08.2025
В Пловдив задържаха мъж, прилагал незаконно рехабилитационни и ал...
15:03 / 15.08.2025
Мъката, наречена "Брезовско шосе", няма край
14:56 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:08 / 14.08.2025
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в следващите години
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в следващите години
12:22 / 14.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
11:05 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Край на жегите за лято 2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Специализирани полицейски операции в страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: