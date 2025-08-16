Напусна ни голям пловдивски художник

© Починал е големият пловдивски художник Минчо Панайотов, аа това научаваме от социалната мрежа. Бившата председателка на Дружеството на пловдивските художници Снежана Фурнаджиева съобщи за тъжната кончина: "Напусна ни любим човек, приятел и талантлив художник. Съболезнования на семейството му! Мир и светлина на душата му!".



Минчо Панайотов е роден на 13 ноември 1944 г. в с. Панаретовци, Сливенско. Завършва Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" при проф. Васил Стоилов. Работи в жанровете живопис, графика, илюстрация. В периода 1974-1987 г. работи като завеждащ отдел "Декоративна живопис, графика и скулптура" в Градската художествена галерия на Пловдив. Има над 45 самостоятелни изложби в България и в чужбина, като последната му проява зад граница е в Париж през 2013 г.



В последно време се бореше с тежко заболяване и на 5 септември в Пловдив трябва да бъдат открити две негови изложби – "Живопис“ в галерия "Капана“ на ул. "Райко Даскалов“ и "Графика“ в залата на Дружеството на пловдивските художници на бул. "Цар Борис III Обединител“. Средствата щяха да бъдат използвани за лечението му.



Екипът на Plovdiv24.bg изказва съболезнования на семейството и близките му!