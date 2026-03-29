Новата велоалея на ул. "Димитър Ризов“, в участъка между бул. "Освобождение“ и ул. "Поручик Боян Ботев“ в район "Тракия" е почти завършена. Най-активните пловдивчани вече се разходиха свободно по нея, видя репортер на Plovdiv24.bg

По новото трасе вече е с положен първи пласт асфалт. При благоприятни условия през следващите дни ще бъде положен и горния пласт настилка. Пространството около трасето с дължина 340 метра и ширина 2,50 метра също е почти оформено. За цялостното завършване на новата велоалея е необходимо и полагането на маркировка.

Изграждането на новата велоалея е част от мерките за подобряване на велосипедната инфраструктура и свързаността на мрежата в района. Тя ще свърже съществуващите велоалеи между ул. "Цветан Лазаров“ и бул. "Освобождение“. Финансирането на обекта е със средства от бюджета на Община Пловдив, а целта е да бъде улеснено алтернативното придвижване и подобряване на условията за активен начин на живот.

Припомняме, че изграждането на новата велоалея в район "Тракия" започна на 12.01.2026г.