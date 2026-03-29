Новата велоалея на ул. "Димитър Ризов“, в участъка между бул. "Освобождение“ и ул. "Поручик Боян Ботев“ в район "Тракия" е почти завършена. Най-активните пловдивчани вече се разходиха свободно по нея, видя репортер на Plovdiv24.bg.
По новото трасе вече е с положен първи пласт асфалт. При благоприятни условия през следващите дни ще бъде положен и горния пласт настилка. Пространството около трасето с дължина 340 метра и ширина 2,50 метра също е почти оформено. За цялостното завършване на новата велоалея е необходимо и полагането на маркировка.
Изграждането на новата велоалея е част от мерките за подобряване на велосипедната инфраструктура и свързаността на мрежата в района. Тя ще свърже съществуващите велоалеи между ул. "Цветан Лазаров“ и бул. "Освобождение“. Финансирането на обекта е със средства от бюджета на Община Пловдив, а целта е да бъде улеснено алтернативното придвижване и подобряване на условията за активен начин на живот.
Припомняме, че изграждането на новата велоалея в район "Тракия" започна на 12.01.2026г.
Напредва изграждането на новата велоалея в "Тракия"
Пловдивчанка, получила фиш за паркиране върху тротоар: Това не е просто глоба, а сблъсък с абсурда
29.03
Лекар от Пловдив: Постите могат да натоварят организма, ако се превърнат в диета от хляб и ориз
28.03
Нека помогнем на Бени
27.03
Пловдив има своята "Първа дама" в медицината: Д-р Спаска Начева обра овациите на елитно събитие
26.03
Докъде ни е стигнала наглостта, пита жител на град Пловдив
22:34 / 29.03.2026
Нов проблем пред безработния с луксозен автомобил и скъп имот, ар...
21:56 / 29.03.2026
Илица Даскалова от Пловдив: Много е тънка разликата между "Осанна...
21:35 / 29.03.2026
В Пловдив обявиха стотици свободни работни места
20:02 / 29.03.2026
Шофьор: Загубиха ми 15 минути, абсолютно отбиване на номера!
19:49 / 29.03.2026
Кражба от двор на детска ясла в Пловдив
19:17 / 29.03.2026
