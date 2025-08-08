Намериха тяло на мъж в река Марица

© Plovdiv24.bg Безжизненото тяло на млад мъж е намерено в коритото на река Марица тази сутрин, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Сигналът към телефон 112 е подаден от граждани към 4:30 тази сутрин.



Случаят е поет от 6 РПУ Пловдив.



Според първоначални данни момчето е забелязано върху парапета на моста на Адата, а малко по-късно тялото му е открито във водите.



Медиците са констатирали смъртта на момчето.



Разследва се какво е довело до трагичния инцидент.