© Plovdiv24.bg Жена на видима възраст около 42-43 години е удавеният човек в Гребния канал. Както Plovdiv24.bg първи съобщи, тази сутрин малко след 8,00 часа служител на "Общинска охрана" при обход от северната страна на водното съоръжение близо до таблото до трибуната е забелязал нещо да плува във водата и подал сигнал на телефон 112, съобщи за медията ни началникът на "Общинска охрана" Димитър Палашев.



Веднага на мястото са изпратени два полицейски екипа и линейка. Районът незабавно е отцепен и удавницата е извадена. Жената е била облачена с черен гащеризон. На брега са намерени документите й за самоличност.



Най-вероятно тялото е престояло дълго време във водата, сочи първоначалният оглед. След аутопсията ще стане ясна причината за смъртта и кога е настъпила. Най-вероятно жената сама е взела фаталното решение да скочи във водата, тъй като патрулите на "Общинска охрана" не са чули викове за помощ.



