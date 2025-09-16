ЗАРЕЖДАНЕ...
|Намерени са документите на удавницата в Гребния канал
Веднага на мястото са изпратени два полицейски екипа и линейка. Районът незабавно е отцепен и удавницата е извадена. Жената е била облачена с черен гащеризон. На брега са намерени документите й за самоличност.
Най-вероятно тялото е престояло дълго време във водата, сочи първоначалният оглед. След аутопсията ще стане ясна причината за смъртта и кога е настъпила. Най-вероятно жената сама е взела фаталното решение да скочи във водата, тъй като патрулите на "Общинска охрана" не са чули викове за помощ.
