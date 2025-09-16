ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ужасно начало на днешния ден в Пловдив
По наша предварителна информация служители на "Общинска охрана" забелязали, че има тяло във водата и веднага се обадили на телефон 112.
Още новини от Новини от Пловдив:
Намерени са документите на удавницата в Гребния канал
10:12 / 16.09.2025
"Слънчеви лъчи" започва строителството на трети супермаркет
09:22 / 16.09.2025
Шофьор: Два километра колона не мърда от час
09:16 / 16.09.2025
Живеещ в село на 5 минути от Пловдив: Дишаме го, разваля климатиц...
08:52 / 16.09.2025
Полиция влезе в два ромски квартала в Пловдив, има арестувани
19:35 / 15.09.2025
След почерпка с алкохол пловдивчанин тръгна по магистрала "Тракия...
18:00 / 15.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
