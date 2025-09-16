© Днешният вторник започва с лоша новина в Пловдив. Човек се е удавил в Гребния канал. На мястото има полицейски патрули и линейка, предава ексклузивно от мястото на събитието репортер на Plovdiv24.bg.



По наша предварителна информация служители на "Общинска охрана" забелязали, че има тяло във водата и веднага се обадили на телефон 112.







