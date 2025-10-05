Най-старата певческа формация у нас изнесе концерт в Брюксел

© Най-старата певческа формация у нас "Ангел Букорещлиев" се завърна от концерт в Брюксел.



Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Илиян Тиганев, диригент на хора, направено часове преди заминаването.



Откъде дойде това предложение, Илияне?



Мога да кажа, че това е като една дълга пътека, като се почне от мечтата в началото на пътеката, като се мине през тежките савани, т.е. до преговори, до превод от френски на български, от английски на български, после по малко лъкатушещи такива пътечки



Но всичко започна от една мечта, Брюксел, Европа, сърцето на Европа. Това е обич към това, което правим, това е да оставим хубав отпечатък към българското общество в Брюксел, към белгийците. Да чуят нашия фолклор, да чуят нашите песни, да видят на живо един хор, който съществува над един век, да пренесем нещо българско там и да ни запомнят с добро. Благодарни сме на госпожа Рада Лайкова от Европарламента, която ни покани. В Европарламента ние ще споделим как се развива нашия хор, до какво ниво сме стигнали. Ние пък ще видим как работят, в каква обстановка, което е много интересно за нас. Аз, като един ръководител на хора, съм много щастлив и радостен да работя с такъв прекрасен екип от хористи, които са задружни, с които във всякакви моменти сме заедно и се подкрепяме и това е по-ценното. И изобщо много-много хубави моменти имаме, когато сме заедно.



Нашият самостоятелен концерт с разнообразна програма ще се проведе на 2 октомври, от 19.00 часа местно време в Кралския колеж. Вътре има църква, "Сент Мишел", с 600 места. Поканени са от посолството и българите от българските училища в Брюксел, от близките градове и се надяваме да си изкараме един хубав празник по случай Международния ден на музиката.



Репертоарът е разнообразен, като започнем с църковно-славянска музика на Добри Христов, след това преминем през хорална музика на известни композитори и преминем през популярни песни, които са от цял свят – африкански ритми, знаете, че са нашумели в нашите среди, хоровите среди, импровизационни мотиви, песни сме включили, които скоро и пловдивската публика ще види, където приканваме публиката да пее с нас.



Кога ще ви види и пловдивската публика?



Пловдивската публика – в най-скоро време трябва да очаквате новини.



Това пътуване до Брюксел е едно предизвикателство пред нас, за да покажем на какво сме способни като български народ и като хорова школа.



Хористите също много са вълнуват и много се гордея с тях, че можем да споделяме заедно, че сме заедно и затова, че ще пеем от сърце и това ще се усети със сигурност.