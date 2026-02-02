© виж галерията Юбилейното 20-о издание на най-романтичния български фотоконкурс "Най-сладка целувка“ започва своята кулминация в сърцето на Пловдив. От 2-ри до 28 февруари, на паната на пл. "Джумая“, жителите и гостите на града ще могат да се насладят на специална ретроспективна изложба, представяща най-въздействащите кадри от историята на конкурса.



Създаден през 2006 г., фотоконкурсът "Най-сладка целувка“ се превърна в емблематично, романтично събитие, което вдъхновява и радва гражданите и гостите на града, като своеобразна "глътка нежност в средата на зимата“. През годините той прерасна от местна инициатива в международен форум, привличащ участници от Канада, Германия, Франция, Италия, Чехия и много други страни.



Традиционните изложби на Главната улица – със снимки, закачени с щипки на въжета – се превърнаха в любимо място за срещи, доказвайки, че любовта е най-достъпното и истинско човешко споделяне, което няма нужда от "лъскави опаковки“.



Въпреки предизвикателствата, приемът на фотографии за тазгодишното издание продължава. На 14 февруари организаторите ще обявят победителите, които ще получат многобройни награди: книги и арт изделия; романтични уикенди; покани за концерти и културни събития.



"Юбилейната 2026-а година бе планирана с мащабни събития, включващи нов каталог с най-доброто от двете десетилетия и зрелищно 3D Mapping шоу на пл. "Централен“. Поради липса на достатъчно финансиране обаче, тези планове и дори традиционната изложба на "Главната“ са под въпрос за първи път от 20 години. Докато изпращате снимки, издание ще има. Но вече не можем да се справяме без подкрепа,“ споделя организаторката Ваня Недева. "Надявам се да открием съмишленици – организации, фотографски фирми и партньори, които припознават каузата на "Най-сладката целувка“ и биха инвестирали идеи, труд и средства в нейното бъдеще.“



Организаторите призовават всички, които вярват в силата на нежността, да подкрепят конкурса, за да може той да продължи да бъде част от културния код на Пловдив.



За повече информация и контакт:



Ваня Недева - Нюз Арт ЕООД



Телефон: 0988 811 563