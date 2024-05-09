© виж галерията Екзотиката отново завладява Пловдив.



За втора поредна година в Пловдив ще се проведе единственото по рода си на Балканите изложение за екзотични животни и всичко за тях - Exotic Expo.



Изложението ще се проведе в Пловдив, зала "Колодрум" на 11-ти и 12-ти май 2024, от 10:00 до 18:00 часа, а входът е напълно свободен за малки и големи, благодарение на партньорството на община Пловдив.



Тук ще може да разглеждате на воля! Ще може и да се сдобиете с нов интересен и уникален домашен любимец. Ще можете да закупите необходимите аксесоари и принадлежности, специфични за екзотичния вид. На място ще получите и професионални препоръки и насоки за отглеждането на новия си любимец.



В зала "Колодрума" ще видите различни видове влечуги, земноводни, огромни охлюви, красиви и отровни паяци, най-малките в света декоративни зайчета, чинчили, екзотични папагали и други видове "нетрадиционни" според общото схващане домашни любимци.



По време на изложението ще може да видите и невероятна сбирка от огромни змии и гущери, както и някои от най-отровните видове влечуги на планетата.



В събота ще има представители на едни от най-интересните и красиви грабливи птици като соколи, ястреби, орли и сови.