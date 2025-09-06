ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Най-модерният подлез в Пловдив е почти готов
По думите му той е изчистен, боядисан и са отстранени всичките течове, които е имал. Подменени са стъпалата на четирите му входа.
В обновеното място има монтирани 12 камери за видеонаблюдение, охранява се от СОТ и дори има фонова музика.
"Наблюдението на камерите е 24 часа в денонощието от администрацията на кмеството. Всички вандалски прояви и нередности ще се препращат към МВР Пловдив. Подлезът е 10-ти по-светъл и всичко се вижда", допълни още той.
Припомняме, че екипът ни още през януари информира, че това ще е първото подземно пешеходно съоръжение, което ще бъде оборудвано с подово отопление.
Подлезът бе затворен повече от 1 година и се налагаше пешеходците да използват светофарните уредби в зоната.
Този подлез е изключително важен, тъй като точно там има съсредоточен огромен човекопоток, защото е подход към големите хипермаркети и на ден минават около 2000-3000 души.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Уникално ръчно извезано знаме дариха на кмета на Пловдив по повод...
14:12 / 06.09.2025
Вижте как преди 40 години в Пловдив Тодор Живков открива паметник...
13:06 / 06.09.2025
Шест от водещите актьори на Пловдивския драматичен театър се прев...
12:22 / 06.09.2025
Пловдивчанин се отказа от титлата "Мистър Планет България", за да...
12:02 / 06.09.2025
Пловдив отдаде почит на героите на Съединението – кап. Райчо Нико...
11:31 / 06.09.2025
Костадин Димитров: Пловдив расте миграционно всеки ден, необходим...
10:41 / 06.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS