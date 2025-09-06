© Ремонтът на подлеза при бул. "Цариградско шосе" и ул. "Ландос" в район "Източен" е на 99% изпълнен и до края на септември трябва да бъде пуснат в експлоатация, съобщи пред репортер на Plovdiv24.bg кметът Емил Русинов.



По думите му той е изчистен, боядисан и са отстранени всичките течове, които е имал. Подменени са стъпалата на четирите му входа.



В обновеното място има монтирани 12 камери за видеонаблюдение, охранява се от СОТ и дори има фонова музика.



"Наблюдението на камерите е 24 часа в денонощието от администрацията на кмеството. Всички вандалски прояви и нередности ще се препращат към МВР Пловдив. Подлезът е 10-ти по-светъл и всичко се вижда", допълни още той.



Припомняме, че екипът ни още през януари информира, че това ще е първото подземно пешеходно съоръжение, което ще бъде оборудвано с подово отопление.



Подлезът бе затворен повече от 1 година и се налагаше пешеходците да използват светофарните уредби в зоната.



Този подлез е изключително важен, тъй като точно там има съсредоточен огромен човекопоток, защото е подход към големите хипермаркети и на ден минават около 2000-3000 души.



