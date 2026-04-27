Училищната общност на ОбУ "Пенчо Славейков" отбеляза 60 години от основаването с грандиозен концерт в Дома на културата "Борис Христов". Тържеството започна с химна на училището, по текст на Иванка Гаджалова и музика Алис Толева, които са учителки в училището.

След словото на директора Екатерина Делинова, беше прочетен поздравителен адрес на кмета на града Костадин Димитров. Приветствие поднесе Николай Чунчуков, зам.-кмет на р-н "Източен", който връчи на директорката Делинова грамота и почетна значка на района по случай юбилея. Чунчуков награди и двата отбора, участвали на четвърт финалите в проекта "Народните будители и аз", с книги и пособия, осигурени от издателство "Просвета" и лично от представителя му Красимира Брайкова.

Друг скъп гост на юбилея беше зам.-кметът по "Спорт, младежки дейности и социална политика" Николай Бухалов. Той поздрави присъстващите с честването на патронния празник и връчи купата и футболна топка на отбора, спечелил второ място на футболен турнир, организиран от Младежки Център - Пловдив.

Събитието уважиха старши експерт в Отдел "Образование" на община Пловдив Красимир Христов, старши експерт отдел "Образование" в район "Източен" Стефка Симеонова, директори, зам.-директори и представители на училища и детски градини, председателят на СБУ Петранка Калоферова и не на последно място Асен Карагьозов - председател на фондация "Рома".

Програмата продължи с танц на възпитаниците на Юлия Атанасова на мелодията на "Повей ветре" в изпълнение на Невена Цонева. Следваха стихотворения на български, руски и английски език, мини рецитали, и впечатляващо изпълнение на част от поемата "Неразделни" на Пенчо Славейков. Песните, които прозвучаха и развълнуваха публиката, бяха "Я кажи ми, облаче ле бяло", "Хубава си, моя горо", "Празник", "Детето в нас" и "Слънце над България". Последните две песни са по текст на директорката Екатерина Делинова, музика и аранжимент Снежана и Димитър Доневи. В невероятен вихърен танц се понесоха момичетата от танцовата група "Магията на сцената".

Професионално направление "Шивачество" се представи с две ревюта на облекла от времето на хан Аспарух, царе, боляри, и завърши с тоалети от съвремието, с ръководител г-жа Рангелова. Ученичките на г-жа Върбанова дефилираха с младежки тоалети. За финал организаторите бяха избрали песента "Моя страна, моя България". Всички я пяха заедно.

На мултимедия бяха прожектирани кадри по време на изпълненията на концерта. В другия край на залата Мехмед Асанов от 7в клас нарисува портрета на патрона Пенчо Славейков в реално време, използвайки графични техники. Той е възпитаник на г-н Ганозов, учителят изрисувал 17 кабинета в училището.

Преди края на програмата Ваджип Алиев, бивш ученик на училището, поздрави всички с 60-годишнината и благодари, че е бил част от голямото семейство на ОбУ "Пенчо Славейков". Ваджип е завършил "Социални дейности" и ПНУП в ПУ "Паисий Хилендарски". В момента е действащ учител.

Много цветя, подаръци и поздравителни адреси белязаха този празник на просветността, който завърши с обща снимка на бивши и настоящи учители, посветили професионалния си път за развитие на училището.