ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Най-голямата болница в Пловдив с кампания "Здраве за всички"
"Кампанията не е еднократна инициатива, а дългосрочен ангажимент да инвестираме в здравето на хората чрез навременна диагностика, образование и подкрепа. Вярваме, че достъпът до профилактика е ключ към по-дълъг живот в добро здраве,“ споделя Антония Иванова, началник отдел "Комуникации и стратегии“ и говорител на УМБАЛ "Свети Георги“.
В рамките на инициативата ще се проведат безплатни профилактични прегледи в редица специалности – кардиология, неврология, детска хирургия, ендокринология, дерматология, УНГ, клинична хематология, урология и други.
Основните цели на кампанията:
Ранна диагностика и превенция на заболявания
Подкрепа за детското здраве
Грижа за активното и здравословно остаряване
Борба със затлъстяването и свързаните заболявания
Повишаване на здравната култура и информираността
Датите, локациите и графиците за безплатните прегледи ще се публикуват на сайта и в социалните мрежи на УМБАЛ "Свети Георги“.
"Здраве за всички“ – защото профилактиката е най-доброто лечение!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Александър Константинов: В Пловдив се повтаря един и същ период о...
19:45 / 26.08.2025
За хора с много пари и нюх: Продават летище до Пловдив
16:56 / 26.08.2025
Голям градски парк, нови улици и детска ясла се планират в "Гладн...
15:52 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Специални камери ловят нарушители в Пловдив на 7 места
14:48 / 26.08.2025
Почина д-р Красимира Попова
12:20 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS