Най-голямата болница в Пловдив с кампания "Здраве за всички"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:21Коментари (0)330
©
Най-голямата болница в Южна България УМБАЛ "Свети Георги“ обединява усилията на своите клиники и отделения в името на профилактиката, ранната диагностика и навременната медицинска грижа със създаването на кампанията "Здраве за всички“.

"Кампанията не е еднократна инициатива, а дългосрочен ангажимент да инвестираме в здравето на хората чрез навременна диагностика, образование и подкрепа. Вярваме, че достъпът до профилактика е ключ към по-дълъг живот в добро здраве,“ споделя Антония Иванова, началник отдел "Комуникации и стратегии“ и говорител на УМБАЛ "Свети Георги“.

В рамките на инициативата ще се проведат безплатни профилактични прегледи в редица специалности – кардиология, неврология, детска хирургия, ендокринология, дерматология, УНГ, клинична хематология, урология и други.

Основните цели на кампанията:

Ранна диагностика и превенция на заболявания

Подкрепа за детското здраве

Грижа за активното и здравословно остаряване

Борба със затлъстяването и свързаните заболявания

Повишаване на здравната култура и информираността

Датите, локациите и графиците за безплатните прегледи ще се публикуват на сайта и в социалните мрежи на УМБАЛ "Свети Георги“.

"Здраве за всички“ – защото профилактиката е най-доброто лечение!







