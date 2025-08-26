Най-голямата болница в Пловдив с кампания "Здраве за всички"

© Най-голямата болница в Южна България УМБАЛ "Свети Георги“ обединява усилията на своите клиники и отделения в името на профилактиката, ранната диагностика и навременната медицинска грижа със създаването на кампанията "Здраве за всички“.



"Кампанията не е еднократна инициатива, а дългосрочен ангажимент да инвестираме в здравето на хората чрез навременна диагностика, образование и подкрепа. Вярваме, че достъпът до профилактика е ключ към по-дълъг живот в добро здраве,“ споделя Антония Иванова, началник отдел "Комуникации и стратегии“ и говорител на УМБАЛ "Свети Георги“.



В рамките на инициативата ще се проведат безплатни профилактични прегледи в редица специалности – кардиология, неврология, детска хирургия, ендокринология, дерматология, УНГ, клинична хематология, урология и други.



Основните цели на кампанията:



Ранна диагностика и превенция на заболявания



Подкрепа за детското здраве



Грижа за активното и здравословно остаряване



Борба със затлъстяването и свързаните заболявания



Повишаване на здравната култура и информираността



Датите, локациите и графиците за безплатните прегледи ще се публикуват на сайта и в социалните мрежи на УМБАЛ "Свети Георги“.



"Здраве за всички“ – защото профилактиката е най-доброто лечение!