Най-голямата болница в Пловдив отваря врати за безплатна помощ 
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 05:00Коментари (0)394
© Plovdiv24.bg
Безплатни консултации и прегледи за алкохолна и наркотична зависимост, както и обучения за оказване на първа помощ при самоотравяне с лекарства и битови отрови, ще се проведат в Отделението по клинична токсикология на УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив, блок 4, на територията на Клиниката по инфекциозни болести.

От днес до 26 февруари между 12.00 и 14.00 ч. ще се проведат Дни на отворените врати като част от кампанията "Здраве за всички“, насочена към осигуряване на достъп до безплатна и квалифицирана медицинска помощ.

По време на инициативата посетителите ще могат да получат консултации и експертна информация по следните теми:

"Наркотици и наркотична зависимост – разпознаване на първите симптоми, първа помощ при злоупотреба и превенция“;

"Алкохол и алкохолна зависимост – комплексно поведение и превенция“;

"Първа помощ при самоотравяне с различни лекарствени вещества и битови препарати“.

За включване в инициативата и посещение на Отделението по клинична токсикология е необходимо предварително записване на тел. 0883 562 040. Записванията се приемат всеки делничен ден между 08.00 и 10.00 ч.

Наркотичните вещества стават все по-достъпни както за деца и подрастващи, така и за възрастни, като рискът от зависимост засяга хора от всички възрасти и социални групи. Причините варират – от любопитство и влияние на средата до стремеж за бягство от стрес, гняв или неудовлетвореност.

Алкохолната зависимост е хронично заболяване, характеризиращо се със загуба на контрол върху количеството алкохол и поява на абстинентни симптоми при спиране, с тежки последици за физическото и психичното здраве.

Отравянията с лекарства и битови химикали могат да засегнат целия организъм и често се развиват бързо, като представляват сериозна опасност за живота. При децата те най-често са резултат от любопитство и невнимание, а при възрастните – от незнание, случайност или умишлени действия. В такива случаи навременната диагностика и адекватното лечение са от ключово значение.

Отделението по клинична токсикология на УМБАЛ "Свети Георги“ е с III ниво на компетентност, разполага с 10 легла за интензивно лечение и работи съгласно медицинския стандарт по "Клинична токсикология“. Специалистите в отделението са и републикански консултанти към Центъра за спешна медицинска помощ.







