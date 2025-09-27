ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Най-големият район на Пловдив празнува
"Празникът на Кючука“ започна точно в 17:00 часа вчера, когато на сцената се качиха талантливите деца от ДГ "Валентина“. След тях в парка се представиха още градините "Ралица“, "Здравец“, "Зорница“ и "Вяра“. Последваха изпълненията на дует Вълко и Димитрина Митева от читалището в село Марково, чието изпълнение накара присъстващите да извият дълго хоро.
Възпитаниците от ОУ "Димитър Талев“ развълнуваха всички с изпълненията си. Последва магичен танц на малките самодиви от ДГ "Мая“. Фолклорен танцов клуб "Наследство“ пък извиха две дълги хора, които им донесоха бурните аплодисменти на присъстващите. От клуба бяха дошли в парка с кауза – те призоваха за събиране на средства за Борис Стоев, който е в тежко състояние и се нуждае от средства за лечение. За целта имаше и поставена кутия за дарения до сцената в парка.
Празникът продължи с изпълненията на фолклорен ансамбъл "Тракийска младост“ от СУ "Любен Каравелов“. Истински фурор предизвикаха танцьорите на ансамбъл "Елика“. В продължение на час те показаха уникална хореография и перфектни изпълнения, като бяха дълго аплодирани от присъстващите.
Фестивалът бе уважен и от кмета на Пловдив Костадин Димитров, който се качи на сцената заедно с кмета на района Атанас Кунчев. "Пловдив е изпълнен със събития. Има много концерти, всички сцени са изпълнени, но винаги, когато чуя народна музика, хубав български глас, аз настръхвам. И сега е така“, заяви Костадин Димитров и благодари на кмета на "Южен“, като пожела успех на всички участници.
"За мен е чест и удоволствие да ви приветствам тук. Миналата година, когато го направихме за пръв път, се притеснявах дали ще се хареса, дали ще има посещаемост, как ще се справим. Да ви кажа честно, три месеца след фестивала продължаваше да се говори за "Празникът на Кючука“ и затова тази година решихме да го направим за три дни. Забавлявайте се, нека този празник ви донесе щастие и добро настроение през следващите дни“, обърна се към всички Атанас Кунчев, чиято е и идеята за фестивала.
Кулминацията на вечерта дойде след официалните приветствия, когато на сцената се качи Нелина. Тя бе подготвила репертоар с фолклор от всички кътчета на България и накара изпълнилите до краен предел парка хора да извият дълго празнично хоро.
Днес програмата продължава с нови изяви на децата от детските градини в района. Точно на обяд станалата вече традиционна хоротека с DJ Динко Николов. В 16:00 часа на сцената ще излязат вокално студио "Българка“ и танцова формация "Деница“ и детски танцов ансамбъл "Бела мома“. Следва презентация на живо с Ethno Cardio и танцовите клубове "Бъклица“ и "PostArt“, както и клуб за танцово изкуство "Везеница“. Вечерта следва нова порция забавления с ансамбъл "Иглика“ и формация "Седем осми“. Кулминацията ще дойде отново в 20 часа, когато на сцената ще излезе оркестър "Тракийско настроение“.
Освен музика и танци, в парка има най-различни забавления за малки и големи. Гостите ги очаква и голям кът, в който ще бъдат представени най-разнообразни български традиционни занаяти. Събитието акцентира на социалните, спортни и образователни дейности – благотворителни щандове, социални предприятия, учебни центрове, детски работилници и спортни клубове ще допълнят целодневната програма. Има и разнообразни вкусотии, приготвени на място от майстори готвачи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пушещи като комини ученици превърнаха район до училището в кочина...
15:39 / 27.09.2025
Кметът на Пловдив: Елате на фонтана да гледаме мача на голям екра...
13:27 / 27.09.2025
Откриха най-новата атракция в Пловдив
10:35 / 27.09.2025
Световен шампион ще се включи във Велопохода на толерантността в ...
07:30 / 27.09.2025
През почивните дни се очаква временно ограничение на движението в...
07:00 / 27.09.2025
Авариен ремонт на ВиК ограничава движението "Прослав"
20:34 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS