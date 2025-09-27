ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-големият район на Пловдив празнува
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:57
С много музика, танци и настроение стартира второто издание на "Празникът на Кючука“. Тази година фестивалът продължава три дни, като организатори отново са община Пловдив, район "Южен“, кметът Атанас Кунчев и Ясмина ЕООД. И тази година водеща бе певицата Галина Димитрова.

"Празникът на Кючука“ започна точно в 17:00 часа вчера, когато на сцената се качиха талантливите деца от ДГ "Валентина“. След тях в парка се представиха още градините "Ралица“, "Здравец“, "Зорница“ и "Вяра“. Последваха изпълненията на дует Вълко и Димитрина Митева от читалището в село Марково, чието изпълнение накара присъстващите да извият дълго хоро.

Възпитаниците от ОУ "Димитър Талев“ развълнуваха всички с изпълненията си. Последва магичен танц на малките самодиви от ДГ "Мая“. Фолклорен танцов клуб "Наследство“ пък извиха две дълги хора, които им донесоха бурните аплодисменти на присъстващите. От клуба бяха дошли в парка с кауза – те призоваха за събиране на средства за Борис Стоев, който е в тежко състояние и се нуждае от средства за лечение. За целта имаше и поставена кутия за дарения до сцената в парка.

Празникът продължи с изпълненията на фолклорен ансамбъл "Тракийска младост“ от СУ "Любен Каравелов“. Истински фурор предизвикаха танцьорите на ансамбъл "Елика“. В продължение на час те показаха уникална хореография и перфектни изпълнения, като бяха дълго аплодирани от присъстващите.

Фестивалът бе уважен и от кмета на Пловдив Костадин Димитров, който се качи на сцената заедно с кмета на района Атанас Кунчев. "Пловдив е изпълнен със събития. Има много концерти, всички сцени са изпълнени, но винаги, когато чуя народна музика, хубав български глас, аз настръхвам. И сега е така“, заяви Костадин Димитров и благодари на кмета на "Южен“, като пожела успех на всички участници.

"За мен е чест и удоволствие да ви приветствам тук. Миналата година, когато го направихме за пръв път, се притеснявах дали ще се хареса, дали ще има посещаемост, как ще се справим. Да ви кажа честно, три месеца след фестивала продължаваше да се говори за "Празникът на Кючука“ и затова тази година решихме да го направим за три дни. Забавлявайте се, нека този празник ви донесе щастие и добро настроение през следващите дни“, обърна се към всички Атанас Кунчев, чиято е и идеята за фестивала.

Кулминацията на вечерта дойде след официалните приветствия, когато на сцената се качи Нелина. Тя бе подготвила репертоар с фолклор от всички кътчета на България и накара изпълнилите до краен предел парка хора да извият дълго празнично хоро.

Днес програмата продължава с нови изяви на децата от детските градини в района. Точно на обяд станалата вече традиционна хоротека с DJ Динко Николов. В 16:00 часа на сцената ще излязат вокално студио "Българка“ и танцова формация "Деница“ и детски танцов ансамбъл "Бела мома“. Следва презентация на живо с Ethno Cardio и танцовите клубове "Бъклица“ и "PostArt“, както и клуб за танцово изкуство "Везеница“. Вечерта следва нова порция забавления с ансамбъл "Иглика“ и формация "Седем осми“. Кулминацията ще дойде отново в 20 часа, когато на сцената ще излезе оркестър "Тракийско настроение“.

Освен музика и танци, в парка има най-различни забавления за малки и големи. Гостите ги очаква и голям кът, в който ще бъдат представени най-разнообразни български традиционни занаяти. Събитието акцентира на социалните, спортни и образователни дейности – благотворителни щандове, социални предприятия, учебни центрове, детски работилници и спортни клубове ще допълнят целодневната програма. Има и разнообразни вкусотии, приготвени на място от майстори готвачи.







