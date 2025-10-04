ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-големият подлез в центъра на Пловдив протече
Автор: Силвия Станева 14:54Коментари (0)105
© Plovdiv24.bg
През лятото кметът на район "Централен" Георги Стаменов съобщи в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус", че подлезите в центъра на Пловдив са в много амортизирано експлоатационно състояние.

Това са съоръжения, които са правени през 70-те години и оттогава досега, освен текущи ремонти, по тях нищо друго не е правено.

Най-големият и най-натовареният подлез на Чифте баня от години чака своето финансиране. Но докато чака така необходимия ремонт, прелезът протече, предава репортер на Plovdiv24.bg. След падналите значителни количества дъжд подлезът е наводнен.


