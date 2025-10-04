ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-големият подлез в центъра на Пловдив протече
Това са съоръжения, които са правени през 70-те години и оттогава досега, освен текущи ремонти, по тях нищо друго не е правено.
Най-големият и най-натовареният подлез на Чифте баня от години чака своето финансиране. Но докато чака така необходимия ремонт, прелезът протече, предава репортер на Plovdiv24.bg. След падналите значителни количества дъжд подлезът е наводнен.
