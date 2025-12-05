ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наградиха изявени студенти от Юридическия факултет на Пловдивския университет
И.ф. председателят на Районен съд – Пловдив Иван Бекяров удостои с отличие студентката от втори курс Илина Пушкарова. Доц. Дончева, заедно с председателя на Адвокатска колегия – Пловдив Пламен Бонев, връчиха награда на Мирослава Боева, студентка от четвърти курс. Заместник-председателят на Административния съд – Пловдив Владимир Вълчев поздрави и награди Мадлен Павлова, студентка от пети курс.
Класирането на отличените студенти е извършено по комплексни критерии, включващи висок успех, научноизследователска дейност, проявени организаторски и лидерски качества, умения за работа в екип, както и постижения извън сферата на правото.
Тържеството подчерта значимостта на академичните и личностни постижения на младите юристи и постави акцент върху активната роля на институциите в подкрепа на бъдещите правни специалисти.
