Наградиха изявени студенти от Юридическия факултет на Пловдивския университет
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:15
©
В навечерието на студентския празник в Юридическия факултет на Пловдивския университет се проведе тържествено връчване на награди на изявени студенти. Събитието беше организирано по инициатива на декана на ЮФ доц. д-р Даниела Дончева, в партньорство с ръководствата на Районен съд – Пловдив, Административен съд – Пловдив и Адвокатска колегия – Пловдив.

И.ф. председателят на Районен съд – Пловдив Иван Бекяров удостои с отличие студентката от втори курс Илина Пушкарова. Доц. Дончева, заедно с председателя на Адвокатска колегия – Пловдив Пламен Бонев, връчиха награда на Мирослава Боева, студентка от четвърти курс. Заместник-председателят на Административния съд – Пловдив Владимир Вълчев поздрави и награди Мадлен Павлова, студентка от пети курс.

Класирането на отличените студенти е извършено по комплексни критерии, включващи висок успех, научноизследователска дейност, проявени организаторски и лидерски качества, умения за работа в екип, както и постижения извън сферата на правото.

Тържеството подчерта значимостта на академичните и личностни постижения на младите юристи и постави акцент върху активната роля на институциите в подкрепа на бъдещите правни специалисти.

 








