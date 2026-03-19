Надежда Нейнски даде официална вечеря-ифтар за ръководителите на дипломатическите мисии, акредитирани в Република България, по повод свещения за мюсюлманите месец Рамазан.
Събитието се състоя в Пловдив, като на него присъстваха представители на дипломатическия корпус, официални гости, както и представители на държавни институции и вероизповедания.
Сред присъстващите бяха заместник-министрите на външните работи Марин Райков, Ради Найденов и Велизар Шаламанов, генералният директор на Генерална дирекция "Двустранни отношения“ в МВнР Петко Дойков, кметът на община Пловдив Костадин Димитров, доайенът на дипломатическия корпус Н. Пр. Закия Ел Мидауи, главният мюфтия на Република България д-р Мустафа Хаджи, както и пловдивският митрополит - Негово Високопреосвещенство Николай.
Mинистър Нейнски открои символиката на Пловдив като домакин на събитието като град на културно и религиозно многообразие, ярко доказателство за възможността различните общности не само да съжителстват, но и да се развиват заедно в дух на разбирателство и взаимно уважение. Акцент беше поставен и върху богатото историческо наследство на Пловдив, за което свидетелства и самото място на събитието - къщата на хаджи Алеко Цветков, в която се помещава арт-ресторант "Филипополис".
Главният мюфтия на Република България д-р Мустафа Хаджи отправи празнично благопожелание и молитва на български и арабски език и обяви прекъсването на поста. Той също така заяви, че Пловдив е не просто пример, а навярно мястото в което мюсюлмани и християни живеят най-добре заедно. От името на дипломатическия корпус приветствие поднесе и Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи, която благодари за обмисления жест към мюсюлманите, а Негово Високопреосвещенство митрополит Николай подчерта императива вярващите да се стремят да живеят в мир, който е общ и за двете религии.
Още от Институции
/
За подлез "Археологически" и "Изчезналото кралство" - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
13:46
EVN: Един нормален климатик, ако се ползва на 23 градуса, може да направи между 60 и 80 евро месечно
18.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.