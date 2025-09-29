© виж галерията Парк "Лаута“ в район "Тракия“ - Пловдив се превърна в сцена на вдъхновение, емоции и радост по време на фестивала "Изкуство без граници и възраст“, част от третото издание на проект "60+“, реализиран от Национално сдружение за единство и партньорство, с финансовата подкрепа на Община Пловдив.



Сцената събра над 250 участници от клубове за пенсионери, Съюза на слепите, Съюза на глухите и Съюза на инвалидите, а стотици зрители изпълниха парка с аплодисменти и обич.



Официалното откриване направи заместник-кметът на район "Тракия“ Красимир Асенов, а поздравления пристигнаха от кмета на Пловдив, районните кметове и заместник-кмета по култура Пламен Панов. Водещ на събитието беше управителят на сдружението и ръководител на проекта Ели Шопова, която поведе празника с емоция и топли думи, превръщайки го в истински празник на духа.



Фестивалът имаше конкурсен характер за клубовете, които участват в проект "60+“. Многоуважаемото жури с председател Красимир Гюлмезов от дует "Шик“ оцени изпълненията и определи победителите. Всички ръководители на клубове, както и преподавателите по музика, литература и фотография, танци, занаяти получиха грамоти за своя труд и отдаденост, които бяха посрещнати с бурни аплодисменти и благодарност.



На сцената оживяха песни, танци, театрални етюди и стихове, а гостуващи състави от Съюза на инвалидите от София и Дупница, фолклорния състав от Старо Железаре и клуб "Шипка“ - Пловдив внесоха допълнителен колорит и емоции. Специалните гости – дует "Шик“ - Красимир и Виолета Гюлмезови превърнаха празника в незабравим спектакъл, изпълнен с любими песни и танци заедно с публиката. Един от най-вълнуващите моменти настъпи, когато деца от Art Voice Center, които бяха сред зрителите, се включиха инцидентно и пяха рамо до рамо с дует "Шик“. Тази неочаквана среща превърна фестивала в истински мост между поколенията.



"Този празник показа, че някой мисли за хората в третата възраст“, споделиха гости и участници, изразявайки възторг и благодарност към организаторите и Община Пловдив.



Доброволците от Доброволческо формирование – Пловдив към Община Пловдив имаха ключова роля за успеха. Те се погрижиха за безопасността и спокойствието на всички, помогнаха на хората със специфични потребности при качване и слизане от сцената и ги придружиха по местата им. Но те не останаха само помощници – те се включиха в празника, танцуваха и се радваха заедно с всички, създавайки усещане за общност и приятелство.



Фестивалът "Изкуство без граници и възраст“ е кулминацията на проект "60+“, който трета поредна година обединява хората чрез творчество. В рамките на проекта, който се финансира от община Пловдив като част от Културния календар на града за 2025 година, участниците се включиха в занимания по изкуства, които събудиха таланти, донесоха радост и доказаха, че изкуството дава нова сила, надежда и вдъхновение за живот.



Третият фестивал отново показа, че изкуството няма възрастови граници – то събира хората, сближава поколенията и оставя следа на доброта, красота и любов в сърцата на всички.