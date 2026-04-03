Администрацията на район "Южен“ стартира обществена поръчка за изграждането на нова второстепенна улица в квартал "Въстанически-юг“. Проектът обхваща ул. "Никола Карев“ в специфичен участък между няколко жилищни блока в зоната (от № 185 до 191 и от № 217 до 188). Дейностите са част от първия етап на мащабното благоустрояване на района, за което има издадено разрешение за строеж още от края на миналата година, информира Plovdiv24.bg.

Възложител на поръчката е кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев. Проектът е заложен като комплексно изпълнение на строително-монтажни работи, които включват не само полагане на нов асфалт, но и цялостна подмяна на подземната ВиК инфраструктура. Избраният изпълнител, който предстои да бъде определен, ще трябва да се справи с обекта в рамките на максимум 250 календарни дни, като осигури и минимум 3 години гаранция на извършеното.

"Това е много малка уличка, но изключително важна за трафика в тази част на квартала. В момента шофьорите си трошат колите, защото няма асфалт, а е насипан камък. Пътната артерия представлява още един изход, като след време дори ще може да въведем и посочност на улицата, за да се реализира по-добро движение в целия квартал", обясни районният кмет.

По думите му хората и родителите, които влизат за училище "Яне Сандански" влизат пред ул. "Горно Броди" и оттам към "Никола Карев", с оправяне на улицата ще има излаз към ул. "Пере Тошев".

Новата пътна отсечка ще стан удобна са стотици семейства от поне 8 големи блока на ул. "Кичево" в този квартал, които преминават през "Никола Карев" и "Горно Броди", обясни Атанас Кунчев.

Прогнозната стойност за реализацията на обекта е 1 328 191 евро с ДДС. Важно е да се отбележи, че към момента на обявяване на поръчката все още не е напълно осигурено финансиране, което е стандартна процедура по закона, позволяваща избор на изпълнител под условие.

Крайният срок, в който заинтересованите компании могат да подават своите оферти или заявления за участие в конкурса, е 27 април.

Предметът на поръчката е изключително всеобхватен. По отношение на пътната част ще се премахнат старите настилки, след което ще се положат три слоя асфалтобетон с полимермодифициран битум за по-голяма здравина. Ще бъдат изградени нови тротоари с вибропресовани и тактилни плочи, ще бъдат поставени и 18 нови пътни знака и антипаркинг колчета.

ВиК частта предвижда нови водопроводни и канализационни тръби, пожарни хидранти и дъждоприемни шахти. Електротехническата част включва монтаж на 19 нови стоманени стълба с модерно и енергоспестяващо LED осветление. Като акцент в проекта е добавено и изграждането на система за видеонаблюдение с 14 IP камери и специализиран софтуер за сигурност.

От районната администрация поясняват, че поръчката не е разделена на отделни позиции, тъй като всички дейности – от канализацията до осветлението и асфалтирането – са технологично обвързани. Изпълнителят трябва да гарантира, че подземните комуникации ще бъдат завършени прецизно, преди да започне финалното полагане на пътната настилка, за да се избегнат последващи ремонти на новия асфалт.

Plovdiv24.bg припомня, че в момента кметът Атанас Кунчев е задвижил и процедура по обществена поръчка за изграждане на нов паркинг и облагородяване на зоната и междиблоковото пространство на ул. "Даме Груев" 28-34.