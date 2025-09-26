ИЗПРАТИ НОВИНА
Националният омбудсман иска ясни правила за достъп до качествено водоснабдяване
Автор: Диана Бикова 14:29Коментари (0)305
© Bulfoto
Националният омбудсман на България Велислава Делчева настоява да се въведат ясни правила за отговорностите на институциите и правата на гражданите да получават качествена водоснабдителна услуга. Това стана ясно при откриването на Форум "Марица" - национални политики и местни решения за водните ресурси, който се организира от Национална мрежа за развитие в партньорство с "БГ Бъди активен" и "Екипът на София", "Пловдив – Град за хората", с подкрепата на Община Пловдив, предават репортери на Plovdiv24.bg.

Омбудсманът изпрати писмо, с което приветства провеждането на форума по все по-важната тема за водата:

"Всяка година институцията на омбудсмана получава хиляди сигнали и жалби от граждани за нарушено право на достъп до водни ресурси. За последните 5 години говорим за близо 8000 жалби, обхващащи повече от 70 000 граждани от населени места в цялата страна. Гражданите се обръщат към омбудсмана поради чести аварии по водопроводната мрежа и продължително спиране на водата, неспазване на обявените водни режими, ниско налягане, лошо качество на водата, неосигуряване на алтернативно водоснабдяване, включително – водоноски при спиране на водата над 8 часа.

Констатациите от проверките на омбудсмана сочат, че нормативната уредба не защитава в достатъчна степен правата на потребителите, когато не получават качествена водоснабдителна услуга. Потърпевшите плащат цена на водата като питейна. Предвидените неустойки са изключително малки на фона на извънредните разходи, които са принудени да правят домакинствата.

Освен това общинските администрации не изпълняват задълженията си по чл. 41 ал. 6 от Наредба №4 от 14.09.2004 година за условията и реда на присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, а именно:

При пълно спиране или значително намаляване на количеството вода в урбанизираните територии или част от тях, независимо от причините, които са ги предизвикали, съвместно с ВиК оператора да осигуряват питейна вода за населението до възстановяване на водоснабдяването.

При извършени проверки за прекъснато водоснабдяване се установява, че общини прехвърлят изцяло отговорността на ВиК оператора. В някои населени места водоноските са физически остарели, поради което гражданите се опасяват да ползват водата в тях за питейни нужди.

Тези два примера са достатъчно красноречиви, смятам, за нуждите от форум като днешния, защото както липсата на устойчива национална политика, така и липсата на ефективни местни решения все повече възпрепятстват гражданите да се ползват от основни права.

Като омбудсман ще продължавам да работя за приемането на ново законодателство, което да гарантира правото на потребителите за достъп до ВиК услуги на икономически обоснована цена, която да е обвързана с начина на доставянето на водата и изпълнението на показателите за качество; да предвиди бърза и ясна процедура за прилагане на по-ниска цена на водата, която не отговоря на нормативните изисквания за качество; да предвиди изплащането на водни помощи на социално слабите и уязвимите потребители; да въведе ефективен институционален контрол върху дейността на ВиК операторите; да определи социална поносимост на цената на ВиК услугите на база на надеждни данни и съобразно доходите на домакинствата; да въведе ясни правила за обявяване на режим на водоснабдяване, както и неговото спазване като се гарантира правото на потребителите да получават качествено алтернативно водоснабдяване; да предвиди бърза и опростена процедура за потребителите да получават компенсации от ВиК операторите, когато не предоставят качествени ВиК услуги.

Надявам се днешният форум да консолидира обществената подкрепа за така необходимите стъпки за подобряване равнопоставения достъп на гражданите до водни ресурси" - се казва в приветствието.

Подробности гледайте в прикаченото видео!



