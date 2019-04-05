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|Национални дни на кариерата в Пловдив
· Стефан Стоянов – Заместник-кмет “Образование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество"
· доц. д-р Иван Соколов – Изпълнителен директор на Международен панаир Пловдив
През 2019г. форумът отново ще се проведе в осем града: София, Варна, Бургас, Русе, Свищов, Велико Търново, Габрово и Пловдив, в периода 12 март - 8 април 2019 г.
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