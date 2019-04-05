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Национални дни на кариерата в Пловдив
Автор: Васил Динев 15:31 / 05.04.2019Коментари (0)306
© Plovdiv24.bg
На 8 април от 10,00 часа ще се проведе официалното откриване на 16-то издание на най-големия кариерен форум в България "Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот" 2019 - Пловдив. Форумът ще се състои на в Конгресния център на Панаира. На него ще присъстват:

· Стефан Стоянов – Заместник-кмет “Образование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество"

· доц. д-р Иван Соколов – Изпълнителен директор на Международен панаир Пловдив 

През 2019г. форумът отново ще се проведе в осем града: София, Варна,  Бургас, Русе, Свищов, Велико Търново, Габрово и Пловдив, в периода 12 март - 8 април 2019 г.







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