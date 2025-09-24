Национален фестивал за детско самодейно творчество ще се проведе в Пловдив

© На 26 и 27 септември древният Римски стадион на Филипопол ще оживее с багрите и ритмите на българския фолклор. Фондация "Традиции и памет" организира трето издание на Националния фестивал за детско самодейно творчество, който събира участници от цялата страна, за да представят красотата и разнообразието на различните ни фолклорни области.



На пловдивската сцена ще прозвучат песни и ритми, ще се извият хора и ще оживеят обичаи, предавани от поколения. Мисията на фестивала е да пази и съхранява живото наследство на България, като дава сцена на талантливи деца , които с вдъхновение и любов към традицията превръщат всеки свой жест и тон в празник за сетивата. Изпълненията ще бъдат оценявани от утвърдено жури – специалисти в областта на музиката, танца и етнографията, които ще отличат най-добрите, но най-ценната награда ще остане общото преживяване и докосването до българските корени.



Това са Виолета Щерева - вокален педагог, Мая Иванова - хореограф и Стефан Делиганев - музикален педагог. Фестивалът се реализира с подкрепата на Община Пловдив и е част от "Празници на Стария град - Нишки във времето" на ОИ "Старинен Пловдив".



Тържественото откриване ще бъде на 26 септември от 16:00 ч., а на 27 септември от 10:00 ч. през целият ден конкурсните изпълнения. Големият финал и награждаването на участниците ще се състоят на 27 септември от 18:00 ч., когато Пловдив ще аплодира младите пазители на българските традиции.



Фондация "Традиции и памет" кани всички пловдивчани и гости на града да споделят този двудневен празник на детския талант, самодейността и вечната българска култура.