ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Национален фестивал за детско самодейно творчество ще се проведе в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:21Коментари (0)0
©
На 26 и 27 септември древният Римски стадион на Филипопол ще оживее с багрите и ритмите на българския фолклор. Фондация "Традиции и памет" организира трето издание на Националния фестивал за детско самодейно творчество, който събира участници от цялата страна, за да представят красотата и разнообразието на различните ни фолклорни области.

На пловдивската сцена ще прозвучат песни и ритми, ще се извият хора и ще оживеят обичаи, предавани от поколения. Мисията на фестивала е да пази и съхранява живото наследство на България, като дава сцена на талантливи деца , които с вдъхновение и любов към традицията превръщат всеки свой жест и тон в празник за сетивата. Изпълненията ще бъдат оценявани от утвърдено жури – специалисти в областта на музиката, танца и етнографията, които ще отличат най-добрите, но най-ценната награда ще остане общото преживяване и докосването до българските корени.

Това са Виолета Щерева - вокален педагог, Мая Иванова - хореограф и Стефан Делиганев - музикален педагог. Фестивалът се реализира с подкрепата на Община Пловдив и е част от "Празници на Стария град - Нишки във времето" на ОИ "Старинен Пловдив".

Тържественото откриване ще бъде на 26 септември от 16:00 ч., а на 27 септември от 10:00 ч. през целият ден конкурсните изпълнения. Големият финал и награждаването на участниците ще се състоят на 27 септември от 18:00 ч., когато Пловдив ще аплодира младите пазители на българските традиции.

Фондация "Традиции и памет" кани всички пловдивчани и гости на града да споделят този двудневен празник на детския талант, самодейността и вечната българска култура.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Арестуваха 69 души в Пловдив
12:39 / 24.09.2025
Сериозно китайско присъствие на техническия панаир в Пловдив
12:17 / 24.09.2025
Община Пловдив готви обществена поръчка за градските автобусни ли...
12:36 / 24.09.2025
Рекордно възрастен шофьор блъсна с мерцедеса си млада жена на пеш...
11:42 / 24.09.2025
Кметът: Все едно излязох на магистрала
11:07 / 24.09.2025
За втора година - три дни грандиозен празник в "Кючука"
10:23 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Тежко криминално престъпление край Смолян
ВК Марица, сезон 2025/2026
Национален отбор на България по волейбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: