Кандидати за народни представители от листата на ГЕРБ–СДС в Пловдив, кметът на града Костадин Димитров и кметът на "Тракия“ Георги Гатев проведоха срещи с жители на най-младия пловдивски район. Те разговаряха с граждани, чиито жилища в момента се санират, и се запознаха на място с напредъка на дейностите по енергийно обновяване.

В район "Тракия“ в момента се изпълняват мерки за енергийна ефективност в 8 жилищни блока, а в целия град Пловдив – в 24 сгради. Проектите се реализират по процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, финансирана от Механизма за възстановяване и устойчивост.

"Това е реален резултат от последователната работа на ГЕРБ – подобряване на качеството на живот на хората чрез модернизация на жилищната среда и намаляване на разходите за енергия“, заяви Костадин Димитров, който е и областен координатор на партията в Пловдив. Той подчерта, че резултатът за гражданите ще е по-ниски сметки за електричество, по-комфортна среда и по-красиви квартали.

Пред жителите кандидатите за народни представители Красимир Терзиев, инж. Петър Троянов, инж. Георги Георгиев и Иван Рашев заявиха, че ГЕРБ ще продължи политиката по саниране с нова национална програма, която ще обхване не само панелните блокове, но и еднофамилните къщи, включително в по-малки населени места.

