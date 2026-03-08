През последните години Пловдив се развива с темпове, които изпреварват неговата инфраструктура, но най-големият провал на местното управление остава градският транспорт. Гражданите постоянно питат защо вторият по големина град в България продължава да бъде на последно място по качество на градския транспорт? Именно този и още други въпроси, провокират жителите на Пловдив да предприемат конкретни действия и да се вдигнат на протест, научи. Ето как организаторите представят ситуацията:Пловдив расте, но транспортът ни се свива. Докато ние чакаме по 40 минути на спирките, администрацията чака "по-добри времена“. Стига чакане!Пловдив не заслужава да бъде градът с най-лошия градски транспорт в България и най-големия трафик в Европа. Градът ни заслужава качествена мобилност, а не орязано финансиране за транспорт, частни монополи и неработещи системи.От нас зависи да спрем този транспортен разпад. Общината ще се задейства само ако види, че гражданите вече не приемат оправдания!Нашите искания са ясни:-"Екобус": Реално стартиране на общинското дружество още тази година с финансиране от общината и държавата и поемане на първите няколко линии. Средносрочна програма за пълно поемане на линиите от Екобус. Край на пълната зависимост от частници.-Повече автобуси и по-чести курсове: Поне 300 автобуса в движение (сега са 225) още с началото на новия договор и съкращаване на времето за чакане по спирки.-Автобуси минимум до 23:00 ч. и извънредни линии по време на големи културни и спортни събития.-Край на билетния хаос: 100% работещо електронно таксуване до средата на тази година. Платили сме за него – искаме да го ползваме!-Електронни табла, които показват реално кога ще дойде автобуса - до средата на тази година.-Актуализиране на маршрутите спрямо реалните нужди на пловдивчани днес.-Достъпност за хора с увреждания и родители с колички във всяко превозно средство.Само ЗАЕДНО може да покажем на Общината, че е крайно време за коренна промяна и изграждане на истински градски транспорт в Пловдив, казват организаторите.Протестът е насрочен за 12 март (четвъртък) в 18:00 часа пред Община Пловдив (пл. "Стефан Стамболов“).Ела и доведи приятел. Градът е наш и от нас зависи как ще се движим в него. Нека гражданите на Пловдив извоюваме правото си на истински градски транспорт Заедно!